Hoe te streamen op Discord: Deel je spel met je vrienden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je niet wilt streamen naar het publiek en live wilt gaan op YouTube, Facebook of Twitch, maar toch wilt dat je vrienden kunnen zien wat je aan het doen bent, dan is Discord een optie.

Discord is niet alleen een platform voor voice chat en messaging. Het heeft ook meerdere andere toepassingen waaronder het streamen van je spel zodat je vrienden makkelijk kunnen zien wat je aan het doen bent.

Dit is perfect als je een spel speelt dat geen spectate mode heeft of als je wilt laten zien wat je doet in een bepaald spel, applicatie of gewoon in Windows in het algemeen.

Het is eerst belangrijk om te weten dat de beste manier om te streamen op Discord via een server is. Je kunt een spraakoproep starten met vrienden op Discord en dan je scherm op die manier streamen, maar als je het via een server doet, kun je je scherm snel en gemakkelijk met meer vrienden delen.

We hebben eerder geschreven over hoe je je eigen Discord-server kunt starten en hoe je lid kunt worden van een Discord-server die iemand anders heeft gemaakt. Dus we raden je aan om dat te lezen als je de basis nog niet kent.

De volgende stap is het joinen van een voice channel. U moet in een spraakkanaal zijn voordat u kunt beginnen met streamen.

Zoek naar de spraakkanalen aan de linkerkant van het menu en klik dan om bij het juiste kanaal te komen. Zodra je lid bent geworden, zul je zien dat de opties linksonder in de app bij je naam veranderen.

De opties omvatten nu een knop voor video (waarmee je je camera kunt uitzenden) en een voor "scherm" waarmee je je apps, games of desktop kunt streamen.

We gaan ervan uit dat je doel is om een spel te streamen in plaats van je webcam voor dit.

De stappen zijn:

Klik op "scherm" linksonder in de app

Klik op het spel in de lijst met applicaties

Controleer het kanaal waarnaar je streamt

Klik om de kwaliteitsinstellingen van de stream aan te passen, inclusief resolutie en framerate

Klik om "live" te gaan

Als je dit gedaan hebt, ben je live op het stemkanaal. Mensen kunnen dan klikken om de stream te bekijken en over het algemeen worden ze dan meegesleept naar het spraakkanaal.

Onderaan het scherm zie je dan dat er een bericht staat wat je streamt net boven je profielafbeelding. Je kunt ervoor kiezen om de stream te beëindigen door op het scherm met de x in het midden ernaast te klikken.

Als je een multi-monitor opstelling hebt of als je problemen hebt met het streamen van je spel op Discord, dan kun je ervoor kiezen om in plaats daarvan je "scherm" te streamen.

Om dit te doen volg je dezelfde stappen die je zou doen om een spel of applicatie te streamen, maar kies je in plaats daarvan de scherm optie. Het is echter de moeite waard om te weten dat dit alles zal streamen op je gekozen scherm en dat kan dingen onthullen die je niet wilt zien. Dat zou niet ideaal zijn als je op een publieke server zit met mensen die je niet kent.

Geschreven door Adrian Willings.