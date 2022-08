Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je games speelt met je vrienden dan is de kans groot dat je Discord gebruikt om met hen te praten. Discord is een geweldige service om in contact te blijven, in real-time te chatten met je vrienden en over het algemeen een leuke tijd te hebben tijdens het gamen.

Er zijn echter manieren om het nog beter te maken en één daarvan is stemveranderaars. Discord stemveranderaars kunnen verschillende effecten toevoegen aan je stem terwijl je aan het chatten bent en zorgen voor wat extra hilariteit tijdens je gamesessies of zelfs je live streams.

Als je gewoon op zoek bent om het geluid van je microfoon te verbeteren, in plaats van het te veranderen, dan zijn er opties. Als je vrienden klagen over achtergrondruis of problemen met je microfoonaudio, kun je tools zoals Nvidia Broadcast gebruiken om de kwaliteit van je microfoongeluid te verbeteren.

Hoewel Nvidia Broadcast je stem niet als zodanig verandert, helpt het wel om je geluid op te schonen en het is een geweldige manier om hardware te gebruiken om je Discord-geluid te verbeteren.

Beste iPhone-apps 2022: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 30 April 2022 Dit zijn de allerbeste iPhone-apps van dit moment, van productiviteitsapps tot apps om te reizen, te lezen, naar muziek te luisteren en nog veel meer.

Voicemod is waarschijnlijk de meest bekende stemveranderingssoftware. Als je ooit je favoriete streamer hebt horen spelen met het gebruik van effecten op hun audio, dan was het waarschijnlijk met behulp van Voicemod.

Dit is een gratis tool die je gemakkelijk kan downloaden en installeren en dan kan toepassen op je standaard microfoon setup om je stem op verschillende manieren te veranderen. Er zijn een aantal verschillende effecten beschikbaar en je kunt zelfs je eigen effect creëren.

Als je een streamer bent, zul je ook blij zijn om te lezen dat Voicemod ook werkt met Elgato's Stream Deck. Voicemod is constant aan het verbeteren en in juni 2022 lanceerde het Voicemod AI Voices in bèta die een aantal indrukwekkende stemeffecten toevoegt, waaronder een die je laat klinken als Morgan Freeman.

Voicemod is onze aanbeveling voor de beste stemveranderaar voor Discord, maar er zijn ook andere opties.

Als je op zoek bent naar een gratis stemwisselaar, dan is Clownfish een andere geweldige optie. Deze software werkt met allerlei apps om je stem te veranderen, omdat het op systeemniveau wordt toegepast en dus kan werken met elke applicatie die je microfoon gebruikt. Daar hoort Discord natuurlijk ook bij.

Het heeft een eenvoudige (vrij basic uitziende) interface, maar laat je gemakkelijk veranderen van een verscheidenheid van verschillende stem effecten met inbegrip van alles, van aliens tot robots, e-mail pitches en nog veel meer.

Het heeft niet zo veel opties als sommige andere stemveranderaars, maar het is ook gratis en je hoeft je niet aan te melden om het te kunnen gebruiken.

iMyFone MagicMic is een andere interessante optie voor het veranderen van je microfoon op Discord. Het heeft een veel strakkere interface en biedt honderden verschillende effecten om uit te kiezen. Je kunt meer dan 100 stemfilters in real-time gebruiken en je krijgt ook toegang tot een leuk soundboard.

Hier moet je wel voor betalen als je er alles uit wilt halen, maar je kunt het ook gratis proberen.

Als je erover denkt om je stem te veranderen, maak je je misschien zorgen over de wettigheid ervan. Stemveranderaars zijn volkomen legaal, zolang je ze niet gebruikt voor schadelijke doeleinden.

Stemveranderaars mogen niet worden gebruikt om andere mensen te pesten, lastig te vallen of te bedreigen, of dat nu op Discord is of op een ander platform.

Als je ze voor de lol gebruikt of gewoon om inhoud te maken, dan is er niets aan de hand.

Geschreven door Adrian Willings.