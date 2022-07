SteelSeries wil je doel testen voor een kans om spullen te winnen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - SteelSeries heeft 3D Aim Trainer overgenomen om gamers te helpen een voorsprong te krijgen in hun favoriete FPS-games.

Het bedrijf is al een tijdje bezig om zijn arsenaal aan tools voor gamers uit te breiden. Deze tools omvatten onder andere SteelSeries Moments, waarmee mensen eenvoudig gameplay clips kunnen vastleggen en delen, en SteelSeries Sonar, waarmee je audio kunt afstemmen om de geluiden te horen die er het meest toe doen (bijv. voetstappen van vijanden). Nu wil SteelSeries ook helpen je doel te verbeteren.

Daartoe voegt SteelSeries 3D Aim Trainer toe aan haar arsenaal aan tools. 3D Aim Trainer is al behoorlijk populair bij gamers die een voorsprong willen krijgen in shooters. 14 miljoen mensen hebben het sinds 2018 uitgeprobeerd en nu kun jij dat ook - voor een kans om wat geweldige gear te winnen.

3D Aim Trainer is beschikbaar om te spelen in een browser zonder download nodig en beter nog het is gratis. Alsof dat nog niet aantrekkelijk genoeg is, stelt SteelSeries een aantal prijzen beschikbaar om je aan te moedigen het eens te proberen. Door 3D Aim Trainer uit te proberen maakt u kans op één van de 30 SteelSeries Prime muizen.

Er zijn ook andere geweldige prijzen te winnen met als hoofdprijs een bundel SteelSeries spullen ter waarde van maximaal 960 euro!

1e plaats - Volledig pakket SteelSeries gear, vrije keuze: Elke headset, toetsenbord, muis, muismat.

2e plaats - Volledig pakket SteelSeries materiaal: SteelSeries Arctis Prime headset, SteelSeries Apex 7 TKL toetsenbord,

SteelSeries Prime draadloze muis, SteelSeries QcKheavy grote muismat

SteelSeries Prime draadloze muis, SteelSeries QcKheavy grote muismat 3e plaats - Headset, muis en muismat: SteelSeries Arctis Prime headset, SteelSeries Prime draadloze

muis, SteelSeries QcKheavy grote muismat

Slechts één persoon kan elke categorie winnen, maar er zijn 30 winnaars-up prijzen.

Om te beginnen ga je naar de 3D Aim Trainer website en klik je op de "speel nu" knop. Je krijgt dan toegang tot een reeks van verschillende modes die je kunt proberen. Dit omvat alles van het proberen om stuiterende ballen te schieten tot zombie survival modes en tracking games.

De verschillende modi zijn ontworpen om het gevoel van echte FPS-spellen zoals Valorant, CS:GO en Apex Legends na te bootsen. Je kunt dus je doel oefenen en die vaardigheden vervolgens vertalen naar je favoriete shooter.

Je kunt met gemak gratis spelen, maar zorg er wel voor dat je een account aanmaakt om je gegevens te registreren.

Om mee te doen aan het weggevertje van SteelSeries, kijk naar de toernooi opties op de homepage van de site en doe mee om kans te maken op grote prijzen!

Geschreven door Adrian Willings.