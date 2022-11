Feest alsof het 1996 is met deze Palm Pilot emulator

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Mis je je Palm Pilot of, erger nog, ben je te jong om er een gebruikt te hebben? Geen paniek, want het Internet Archive heeft hem zojuist geëmuleerd in je browser.

De Palm Pilot was waarschijnlijk de voorloper van smartphones en was een klein touchscreen waarmee je van alles kon doen. Je kon schrijven met behulp van een stylus en een rare handschriftherkenning en je kon e-mails versturen en zo. Het was zowel verschrikkelijk als geweldig, en nu kun je het ook (her)beleven in een webbrowser.

Het proces om verschillende Palm Pilot apps in de emulator te krijgen is nog gaande, maar er zijn er meer dan 500 die je kunt uitproberen, inclusief spelletjes en meer. Het is een duik terug in de onstuimige dagen van het pre-iPhone tijdperk, en het is prachtig.

Niet verder vertellen, maar ik kondig PalmPilot emulatie aan bij Internet Archive voor de feestdagen, waarschijnlijk volgende week. Alle huidige items hebben beschrijvingen nodig, dus het is nog niet klaar. Tegen niemand zeggen, OK? https://t.co/ye9z4iTPsx pic.twitter.com/0SNRVJw0Kp- Jason Scott (@textfiles) 24 november 2022

Je kunt Jason Scott bedanken dat hij dit allemaal voor elkaar heeft gekregen. De archivaris zei in een recent interview dat het slechts zes maanden duurde om de bestaande CloudPilot-emulator klaar te krijgen voor een website. Dat betekent echter niet dat het hele project klaar is, en Scott zegt dat er nog genoeg werk te doen is en dat het project nog niet "helemaal klaar" is.

Toch is deze Palm Pilot emulator er en hij is super cool. Je kunt het nu uitproberen op je computer, maar de beste manier om de volledige ervaring te krijgen is door je telefoon te gebruiken. Doe net alsof je het 25 jaar geleden deed en je krijgt de volledige ervaring.

Geschreven door Oliver Haslam.