Opera op Chrome OS biedt een heleboel nieuwe functies, waaronder VPN, berichten en advertentieblokkering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Opera op Chrome OS is nu "geoptimaliseerd voor Chromebooks" met een op maat gemaakte versie van de eerbiedwaardige browser die nu beschikbaar is , gebaseerd op de Android-versie.

Met 30 miljoen verkochte Chromebooks in 2020 en voorspellingen van nog eens 40 miljoen verkopen in 2021, zegt Opera dat Chrome OS een belangrijker platform dan ooit is geworden.

Opera wil zichzelf presenteren als het belangrijkste alternatief voor Googles Chrome op het platform. Er is ingebakken, onbeperkt gebruik VPN en ad-blocking, evenals berichten-apps. Ja, je kunt WhatsApp-, Telegram-, Facebook Messenger-/Instagram-berichten rechtstreeks vanuit de browser verzenden.

Twitter-ondersteuning is ook ingebouwd. Alles is toegankelijk via een gemakkelijke zijbalk, wat betekent dat u niet langer naar andere apps of uw telefoon hoeft te bladeren terwijl u aan het werk bent. Er is ook ondersteuning voor digitale valuta, met een ingebouwde portemonnee.

AVG-cookiedialoogvensters kunnen ook worden stopgezet, terwijl er nu ondersteuning is voor sneltoetsen in Chrome OS, zoals Ctrl + T voor het openen van een nieuw tabblad en Ctrl + L voor het scherpstellen van de adresbalk. En zoals je tegenwoordig zou verwachten, kun je kiezen uit verschillende themas, die elk beschikbaar zijn in de donkere modus. U kunt er ook voor kiezen om blauw licht te verminderen voor gebruik s nachts.

Opera voor Chromebook kan ook worden gesynchroniseerd met dezelfde browser op andere platforms - het is nu ook beschikbaar op Windows, Mac, Linux, Android en iOS.

Geschreven door Dan Grabham.