Nvidia verandert je schetsen in kunst met AI

(Pocket-lint) - De slimme lichamen van Nvidia bedenken altijd nieuwe manieren om kunstmatige intelligentie te gebruiken om rare en prachtige dingen te doen. Dat omvat het maken van nieuwe tools om makers te helpen hun game te verbeteren en hun workflow te verbeteren. Maar het betekent soms ook gratis stukjes software waar we allemaal onze hand naar kunnen richten.

Nvidia Canvas is zon product. Deze gratis app gebruikt AI om uw digitale penseelstreken in realtime om te zetten in levensechte afbeeldingen. Dat klopt, met de hulp van Nvidia kun je van je ruwe schetsen en doodles een kunstwerk maken.

De Canvas-app is voor iedereen beschikbaar, met één voorbehoud: je moet een Nvidia RTX grafische kaart gebruiken om te kunnen werken. Zolang dat het geval is, kun je gewoon de app laden en beginnen met schilderen.

Nvidia zegt dat het generatieve vijandige netwerken heeft gebruikt om dit systeem te trainen door meer dan 5 miljoen afbeeldingen te gebruiken, waardoor Canvas spectaculaire, realistische eindresultaten kan creëren.

Het schilderproces is ook vrij eenvoudig. Aan de rechterkant is er een gereedschapsraster waarmee u kunt kiezen uit een aantal verschillende "materialen" om mee te schilderen. Die lijst bevat lucht, wolken, gras, heuvels, steen, zee, zand, rivieren, mist en meer. Selecteer een van die en schilder een klodder en je ziet een overeenkomstige realistische afbeelding op het tweede paneel verschijnen.

Er is ook een optie om te wisselen tussen verschillende stijlen die als filters voor je uiteindelijke afbeelding zijn.

Met slechts een paar slagen kunt u allerlei verschillende afbeeldingen maken die gemakkelijk in de echte wereld hadden kunnen worden gemaakt. Als je bijzonder onder de indruk bent van de resultaten, kun je het exporteren als .psd-bestand en het importeren in Adobe Photoshop om het nog wat af te werken.

Waar wacht je op? Download Canvas en ga nu schilderen.

