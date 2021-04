De ruisonderdrukkende microfoontechnologie van Nvidia werkt nu met nog meer GPUs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Begin 2020 bracht Nvidia RTX Voice uit , een indrukwekkend stukje AI-aangedreven technologie die achtergrondgeluid van de microfoon annuleerde voor degenen die het geluk hebben een RTX GPU te bezitten.

Het werkte heel goed en deed gamers versteld staan door alles te elimineren, van mechanische toetsenbordgeluiden tot ventilatoren, luide knallen en meer uit audio zonder veel negatieve impact.

Destijds werd het echter alleen officieel ondersteund door Nvidia GeForce RTX of Quadro RTX grafische kaarten. Wat betekende dat een beperkt aantal gebruikers toegang had.

De dingen zijn nu echter veranderd, want met recente updates heeft Nvidia de technologie nu beschikbaar gemaakt voor een breder publiek met ondersteuning voor grafische kaarten van GeForce GTX, Titan of Quadro.

Op de officiële RTX Voice-pagina heeft Nvidia de richtlijnen in die zin bijgewerkt, terwijl ze ook opmerkt dat je "... moet updaten naar Driver 410.18 of nieuwer, en op Windows 10 moet werken".

Ondertussen raadt het bedrijf voor gebruikers met Nvidia RTX 2060, Quadro RTX 3000, TITAN RTX of hogere grafische kaarten aan om in plaats daarvan Nvidia Broadcast te gebruiken. Nvidia Broadcast is blijkbaar geüpdatet met een nieuwere versie van RTX Voice die binnen die app simpelweg "Noise Removal" wordt genoemd.

Nvidia Broadcast is een krachtigere tool die niet alleen ruisonderdrukking biedt, maar ook achtergronden verwijdert zonder een groen scherm en meer. Natuurlijk zullen zowel Nvidia Broadcast als RTX Voice extra druk uitoefenen op je grafische kaart en een negatieve invloed kunnen hebben op je FPS, maar deze apps zijn zeker indrukwekkend en het proberen waard.

Geschreven door Adrian Willings.