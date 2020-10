Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nvidia heeft een nieuw platform aangekondigd, Maxine genaamd, dat is ontworpen om de bandbreedte van uw videogesprekken te verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit te verbeteren.

Zoals je zou verwachten, gebruikt Nvidia kunstmatige intelligentie om de videokwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd de impact op de bandbreedte te verminderen. Nvidia Maxine gebruikt AI om "belangrijke gezichtspunten" van mensen in de oproep te analyseren en vervolgens hun gezichten te reanimeren om de bandbreedtevereisten te verminderen tijdens het doorgeven van de gegevens.

Nvidia beweert dat deze technologie slechts een tiende van de bandbreedte van een standaard videogesprek gebruikt. Het draait ook in de cloud, waardoor het ook geen verwerkingskracht op uw computer gebruikt.

Het is interessant om Nvidia Maxine aan het werk te zien, waarbij ze in wezen AI gebruikt om je gezicht opnieuw te creëren zodat anderen het kunnen zien, en vervolgens de afbeelding te animeren zoals hij denkt dat het zou moeten. In sommige opzichten is dit vergelijkbaar met de manier waarop Deep Fake-videos werken. De AI is intelligent genoeg om gebruikers met hoeden, maskers en brillen aan te kunnen.

Nvidia heeft ook andere manieren laten zien waarop de AI nuttig kan zijn, zoals het opnieuw uitlijnen van de weergave van je camera zodat het lijkt alsof je naar de mensen kijkt met wie je praat, zelfs als je je hebt omgedraaid om naar een ander scherm te kijken. .

Maxine kan zelfs worden gebruikt om mensen tijdens het gesprek om te zetten in geanimeerde personages. Gebruik specifieke punten uit de originele video om kleding, haar, accessoires en meer toe te voegen en je een geheel nieuwe look te geven.

Naast alle AI-intelligentie brengt Nvidia Maxine ook andere verbeteringen aan de ervaring van videogesprekken, waaronder intelligente ruisonderdrukking, realtime audiovertaling en transcriptie.

Nvidia Maxine wordt beschikbaar gesteld aan ontwikkelaars om de huidige en toekomstige tools voor videoconferenties te verbeteren. Het resultaat zou een betere ervaring moeten zijn voor iedereen, zelfs voor degenen met langzame breedband en webcams van mindere kwaliteit.

Geschreven door Adrian Willings.