Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naast de onthulling van de 3000-serie RTX GPUs , kondigde Nvidia ook zijn plannen aan om je te helpen concurrerender te gamen met Nvidia Reflex.

Reflex is een technologie die is ontworpen om de invoervertraging tussen uw apparaten en uw pc / scherm te verminderen om de latentie te verminderen en u te helpen de overhand te krijgen in games.

Om te begrijpen hoe Nvidia Reflex zal werken om uw game-ervaring te verbeteren, is het eerst belangrijk om te begrijpen wat latentie is en waarom het een verschil maakt.

Latentie bestaat in twee hoofdvormen: systeemlatentie en netwerklatentie. Netwerklatentie wordt vaak ping genoemd en geeft aan hoe een online multiplayer-game reageert op uw acties op basis van de vertraging tussen uw acties in de game en de server.

Systeemlatentie daarentegen is de vertraging die optreedt tussen het moment waarop u met uw muis klikt of op een toets op uw toetsenbord drukt en de actie die in het spel plaatsvindt.

Er zijn drie hoofdfasen van systeemlatentie. De latentie tussen uw muis / toetsenbord en de pc, de pc die het spel weergeeft en de vertraging tussen hoe dat op uw monitor wordt weergegeven. Deze vertraging kan minimaal en soms onzichtbaar zijn, maar kan uw gameplay op verschillende manieren beïnvloeden.

Een vertraging in hoe je richt de beweging van je muis volgt, dus wat er op het scherm gebeurt, blijft achter bij de beweging in de echte wereld. Een vertraging in opnamen die plaatsvinden nadat u de trigger hebt ingedrukt. En een vertraging in de positie van tegenstanders op het scherm.

De beste gamingmuizen proberen een deel van dit probleem te verminderen met minimale inputlatentietechnologie, maar zelfs dan is er enige systeemvertraging die kan optreden tussen uw muisacties en de game zelf.

Systeemlatentie gebeurt op verschillende manieren, deze worden mooi beschreven door Nvidia:

Perifere latentie: de tijd die uw invoerapparaat nodig heeft om uw mechanische invoer te verwerken en die invoergebeurtenissen naar de pc te verzenden

de tijd die uw invoerapparaat nodig heeft om uw mechanische invoer te verwerken en die invoergebeurtenissen naar de pc te verzenden Game Latency: de tijd die de CPU nodig heeft om invoer of wijzigingen aan de wereld te verwerken en een nieuw frame naar de GPU te sturen om te worden weergegeven

de tijd die de CPU nodig heeft om invoer of wijzigingen aan de wereld te verwerken en een nieuw frame naar de GPU te sturen om te worden weergegeven Render Latency: de tijd vanaf het moment dat het frame in lijn komt om te worden weergegeven tot het moment waarop de GPU het frame volledig rendert

de tijd vanaf het moment dat het frame in lijn komt om te worden weergegeven tot het moment waarop de GPU het frame volledig rendert PC-latentie: de tijd die een frame nodig heeft om door de pc te reizen. Dit omvat zowel game- als renderlatentie

de tijd die een frame nodig heeft om door de pc te reizen. Dit omvat zowel game- als renderlatentie Vertoningslatentie: de tijd die het beeldscherm nodig heeft om een nieuw beeld te presenteren nadat de GPU het frame heeft gerenderd

de tijd die het beeldscherm nodig heeft om een nieuw beeld te presenteren nadat de GPU het frame heeft gerenderd System Latency: de tijd die de hele end-to-end-meting omvat - vanaf het begin van de perifere latentie tot het einde van de display-latentie

Zoals je kunt zien, zijn er verschillende stappen in het proces die mogelijk van invloed kunnen zijn op de resultaten van wat je in de game ziet.

Het doel van Nvidia is om de problemen veroorzaakt door input en systeemlatentie te verminderen door software en stuurprogramma-optimalisatie te gebruiken om de latentie te verminderen en je acties nauwkeuriger weer te geven in de gamewereld.

Nvidia Reflex is een oplossing die verschillende technologieën bevat om gamers een concurrentievoordeel te geven in bepaalde games. Een daarvan is het verminderen van de systeemlatentie met de juiste stuurprogrammas en ondersteuning van game-ontwikkelaars.

Nvidia Reflex is een technologie die game-ontwikkelaars kunnen gebruiken om de latentie van je systeem te verminderen en je spelervaring te verbeteren.

Reflex vereist dat ontwikkelaars de technologie in hun games implementeren. Vanaf 17 september omvatten ondersteunde games:

Apex Legends

Fortnite

Valorant

Maar er zitten ook andere games in de pijplijn, die ondersteuning bieden voor Reflex, waaronder:

Call of Duty: Black Ops Cold War

Keuken Royale

Destiny 2

Ingeroepen

Kovaak 2.0

Mordhau

Het goede nieuws is dat deze technologie ook niet beperkt is tot de nieuwe 3000-serie RTX grafische kaarten. Nvidia Reflex zal worden ondersteund door grafische kaarten die teruggaan tot de GeForce GTX 900-serie van het bedrijf. Zelfs kleinere grafische kaarten zullen ook van het systeem profiteren.

Nvidia zegt dat goedkopere GPUs zoals de GTX 1660 Super een verbetering van 33 procent in reactievermogen zullen zien bij het gebruik van Reflex. Hoewel een RTX 3080 uiteraard nog betere winsten zal zien.

Hoe u een budget- of mid-range gaming-pc bouwt

Het andere hoogtepunt van Nvidia Reflex is dat het is ontworpen om de latentie te verminderen, zelfs bij hogere resoluties. Professionele / competitieve gamers hebben de neiging om met lagere resoluties te spelen, omdat dat over het algemeen minder renderingbelasting en lagere latentie betekent, maar met Reflex zegt Nividia dat het mogelijk zal zijn om games te spelen met veel hogere resoluties met veel minder latentie. Ervan uitgaande dat de games het natuurlijk ondersteunen.

Om de beste prestaties te krijgen, moeten de games die je speelt idealiter Nvidia Reflex ondersteunen, maar het is nu ook mogelijk om te profiteren van latentieverbeteringen met kleine aanpassingen aan je huidige setup.

Binnen het Nvidia-configuratiescherm kunt u de Nvidia Ultra Low Latency-modus activeren om de latentie snel en gemakkelijk te minimaliseren.

Om dit te doen, opent u het configuratiescherm en zoekt u "Beheer 3D-instellingen", zoekt u vervolgens de "Lage latentiemodus" en selecteert u "Ultra" in de vervolgkeuzelijst.

Dit zal enige latentie helpen verminderen, maar zal niet zo effectief zijn als volledige ondersteuning van de game-ontwikkelaars.

Naast Nvidia Reflex werkt het bedrijf ook samen met partners om hardware te gebruiken die is ingebouwd in nieuwe 360Hz G-Sync-schermen om actief de invoer van uw muis te analyseren.

Met deze compatibele monitoren kunt u uw muis rechtstreeks op het scherm aansluiten en vervolgens Reflex Latency Analyzer gebruiken om de latentie te meten. Reflex Latency Analyzer meet de muislatentie, de systeemlatentie en de pc + beeldschermlatentie om vervolgens te optimaliseren voor de beste prestaties.

ASUS, Logitech, Razer en SteelSeries zijn aan boord met compatibele muizen en door die te gebruiken in combinatie met de nieuwste stuurprogrammas en een compatibel scherm, kun je realtime gegevens over je latentie krijgen.

Lees hier meer over Nvidia Reflex en je kunt hier ook een diepe duik lezen in hoe het allemaal werkt.

Geschreven door Adrian Willings.