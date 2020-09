Wat is Nvidia Broadcast en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Onlangs heeft Nvidia de wereld van pc-gaming versteld doen staan met de onthulling van de nieuwste en beste grafische kaarten in zijn RTX 3000-serie .

Naast die aankondiging heeft Nvidia ook een app onthuld die is ontworpen om de kwaliteit van je gratis video-uitzendingen te verbeteren.

Deze app, bekend als Nvidia Broadcast, is ontworpen om kunstmatige intelligentie te gebruiken om uw livestreams en videogesprekken op een aantal manieren te verbeteren. Dit omvat het verwijderen van achtergrondgeluid van uw microfoon, het toepassen van virtuele achtergronden zonder groen scherm en het automatisch in beeld houden van u.

Nvidia Broadcast is theoretisch de droom van elke streamer. Dit is een app die is ontworpen om de inhoud die u maakt te verbeteren zonder dat u extra geld hoeft uit te geven aan duurdere hardware.

Met behulp van uw huidige microfoon en webcam kan Nvidia Broadcast uw spraakopname aanzienlijk verbeteren en uw live streaming-inspanningen professioneler laten lijken.

Nvidia Broadcast biedt drie hoofdfuncties, waaronder:

Auto framing - met behulp van kunstmatige intelligentie kan de app uw bewegingen volgen, wat betekent dat hij u door de kamer zal volgen als u zich binnen het gezichtsveld beweegt. Nvidia zegt dat dit is alsof je je eigen cameraman hebt en ervoor zorgt dat je altijd in het middelpunt van de actie staat.

met behulp van kunstmatige intelligentie kan de app uw bewegingen volgen, wat betekent dat hij u door de kamer zal volgen als u zich binnen het gezichtsveld beweegt. Nvidia zegt dat dit is alsof je je eigen cameraman hebt en ervoor zorgt dat je altijd in het middelpunt van de actie staat. Virtuele achtergronden en vervaging - Nvidia Broadcast biedt de mogelijkheid om de achtergrond van de cameraweergave op een vergelijkbare manier aan te passen als je waarschijnlijk al hebt gezien met Zoom, Skype en andere apps. Op een basisniveau kunt u eenvoudig uw achtergrond vervagen, maar u kunt ook aangepaste virtuele achtergronden toevoegen en zelfs groen schermeffecten creëren zonder een groen scherm. Daardoor kunt u uw camerafeed over gamebeelden heen leggen zonder dat u zich hoeft te bekommeren om groene schermen.

Nvidia Broadcast biedt de mogelijkheid om de achtergrond van de cameraweergave op een vergelijkbare manier aan te passen als je waarschijnlijk al hebt gezien met Zoom, Skype en andere apps. Op een basisniveau kunt u eenvoudig uw achtergrond vervagen, maar u kunt ook aangepaste virtuele achtergronden toevoegen en zelfs groen schermeffecten creëren zonder een groen scherm. Daardoor kunt u uw camerafeed over gamebeelden heen leggen zonder dat u zich hoeft te bekommeren om groene schermen. Ruisverwijdering - deze app bevat ook een verbeterde versie van RTX Voice, die AI gebruikt om actief achtergrond- en omgevingsgeluid uit je microfoon te verwijderen. Of dat nu honden zijn die in de verte blaffen of het gezoem van je airconditioning, Nvidia Broadcast belooft je stem duidelijker te maken en je stream professioneler.

Nvidia zegt dat Broadcast is ontworpen als een universele app die werkt met alles wat je ervan verwacht, of dat nu streaming-software is zoals OBS Streamlabs of apps voor videoconferenties zoals Zoom , Teams of Skype. Je kunt het ook gebruiken met Discord en meer.

Het is dus niet alleen voor gamers of voor online uitzendingen, maar kan over het algemeen worden gebruikt om uw uiterlijk en geluid op internet te verbeteren.

Zoals je zou verwachten, is Nvidia Broadcast ontworpen om te werken met Nvidia RTX grafische kaarten. Dat betekent echter niet alleen de 3000-serie.

Het bedrijf zegt dat het werkt met elke GeForce RTX-, TITAN RTX- of Quadro RTX-grafische kaart. U krijgt echter de beste ervaring met de nieuwste grafische kaarten, dankzij verbeteringen in Tensor Core en software-optimalisatie.

Als u geen RTX GPU hebt, hoeft u zich geen zorgen te maken, want niet alles is verloren. Nvidia heeft ook RTX Voice bijgewerkt, zodat het ook werkt met oudere GTX-grafische kaarten. U kunt dus in ieder geval de kwaliteit van uw microfoon verbeteren, zelfs als u niet kunt profiteren van alle andere voordelen die Nvidia Broadcast biedt.

De Nvidia Broadcast-app is nog niet helemaal klaar voor openbaar gebruik, maar Nvidia zegt dat deze later in september beschikbaar zal zijn.

Geschreven door Adrian Willings.