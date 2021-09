Wat is Nvidia Broadcast en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nvidia Broadcast is een app die is ontworpen om de kwaliteit van je video-uitzendingen te verbeteren en gratis te bellen met één waarschuwing. U moet een Nvidia GeForce RTX 2060, Quadro RTX 3000, TITAN RTX of betere grafische kaart gebruiken .

Als je dat vakje aanvinkt, is er goed nieuws, want deze app is fantastisch.

Nvidia Broadcast is ontworpen met behulp van kunstmatige intelligentie om uw livestreams en videogesprekken op een aantal manieren te verbeteren. Dit omvat het verwijderen van achtergrondgeluid van je microfoon, het toepassen van virtuele achtergronden zonder groen scherm en het automatisch in beeld houden van je.

Nvidia Broadcast is in theorie de droom van elke streamer. Dit is een app die is ontworpen om de inhoud die u maakt te verbeteren zonder dat u extra geld hoeft uit te geven aan exclusievere hardware.

Met behulp van uw huidige microfoon en webcam kan Nvidia Broadcast uw spraakopname in wezen verbeteren en uw inspanningen voor livestreaming professioneler laten lijken.

Nvidia Broadcast biedt drie hoofdfuncties, waaronder:

Automatisch inlijsten - met behulp van kunstmatige intelligentie kan de app uw bewegingen volgen, wat betekent dat hij u door de kamer zal volgen als u zich binnen het gezichtsveld beweegt. Nvidia zegt dat dit is alsof je je eigen cameraman hebt en ervoor zorgt dat je altijd in het middelpunt van de actie staat.

met behulp van kunstmatige intelligentie kan de app uw bewegingen volgen, wat betekent dat hij u door de kamer zal volgen als u zich binnen het gezichtsveld beweegt. Nvidia zegt dat dit is alsof je je eigen cameraman hebt en ervoor zorgt dat je altijd in het middelpunt van de actie staat. Virtuele achtergronden en vervaging - Nvidia Broadcast biedt de mogelijkheid om de achtergrond van het camerabeeld aan te passen op een vergelijkbare manier als wat je waarschijnlijk al hebt gezien met Zoom, Skype en andere apps. Op een basisniveau kun je eenvoudig je achtergrond vervagen, maar je kunt ook aangepaste virtuele achtergronden toevoegen en zelfs groene schermeffecten creëren zonder een groen scherm. Hierdoor wordt uw camerafeed over gamebeelden gelegd zonder dat u hoeft te rommelen met groene schermen.

Nvidia Broadcast biedt de mogelijkheid om de achtergrond van het camerabeeld aan te passen op een vergelijkbare manier als wat je waarschijnlijk al hebt gezien met Zoom, Skype en andere apps. Op een basisniveau kun je eenvoudig je achtergrond vervagen, maar je kunt ook aangepaste virtuele achtergronden toevoegen en zelfs groene schermeffecten creëren zonder een groen scherm. Hierdoor wordt uw camerafeed over gamebeelden gelegd zonder dat u hoeft te rommelen met groene schermen. Ruisverwijdering - deze app bevat ook een verbeterde versie van RTX Voice, die AI gebruikt om actief achtergrond- en omgevingsgeluid van uw microfoon te verwijderen. Of het nu honden zijn die in de verte blaffen of het gezoem van je airconditioning, Nvidia Broadcast belooft je stem duidelijker en je stream professioneler te maken.

Nvidia zegt dat Broadcast is ontworpen als een universele app die werkt met alles wat je ervan verwacht, of dat nu streamingsoftware is zoals OBS Streamlabs of videoconferentie-apps zoals Zoom , Teams of Skype. Je kunt het ook gebruiken met Discord en meer.

Het is dus niet alleen voor gamers of voor online uitzendingen, maar kan over het algemeen worden gebruikt om uw uiterlijk en geluid op internet te verbeteren.

Zoals je zou verwachten, is Nvidia Broadcast ontworpen om te werken met Nvidia RTX grafische kaarten. Dat betekent echter niet alleen de 3000-serie.

Het bedrijf zegt dat het werkt met elke GeForce RTX, TITAN RTX of Quadro RTX grafische kaart. Je krijgt echter de beste ervaring met de nieuwste grafische kaarten, dankzij Tensor Core en verbeteringen in software-optimalisatie.

Als je geen RTX GPU hebt, maak je geen zorgen, want niet alles is verloren. Nvidia heeft ook RTX Voice bijgewerkt, zodat het ook met oudere GTX grafische kaarten werkt. Dus je kunt in ieder geval de kwaliteit van je microfoon verbeteren, zelfs als je niet kunt profiteren van alle andere voordelen die Nvidia Broadcast biedt.

Om te beginnen moet je Nvidia Broadcast hier downloaden. Download en installeer de app en start vervolgens uw machine opnieuw op. Zodra dat is gebeurd, kunt u de instellingen doorlopen.

Nvidia-uitzending starten Klik vervolgens op elk van de tabbladen voor microfoon, luidsprekers en camera Selecteer in elk het hoofdapparaat dat u gaat gebruiken - dat wil zeggen uw invoerapparaat voor microfoon, uw hoofdtelefoon en webcam

De volgende stap is om vervolgens uw specifieke apps te configureren. In Discord wordt u nu bijvoorbeeld uw invoer- en uitvoerapparaat geselecteerd onder de geluidsinstellingen van de app als Nvidia Broadcast. Hierdoor kan Nvidia Broadcast je audio in elke app regelen terwijl het fungeert als je standaard geluidsapparaat.

Zoals je zou verwachten, werkt Nvidia Broadcast met verschillende apps, waaronder de volgende:

Nvidia heeft ook gedetailleerde installatiehandleidingen voor elk van deze apps (klik op de bovenstaande links om er direct naar toe te gaan), maar voor het grootste deel houdt dit simpelweg in dat je Nvidia Broadcast selecteert als je invoer- en uitvoerapparaat. Dit omvat het doen van dit binnen uw favoriete streamingtool. Streamlabs OBS is bijvoorbeeld als volgt ingesteld:

Nu kunt u genieten van de geneugten die Nvidia Broadcast te bieden heeft.

Nvidia werkt Nvidia Broadcast regelmatig bij. Deze updates bevatten een aantal wijzigingen die het systeem verbeteren. Recente hebben opgenomen:

Bijgewerkte en verbeterde instellingen voor het verwijderen van ruis, inclusief filteren voor huisdieren

Een nieuwe "prestatiemodus" die is ontworpen om de impact van de Virtual Background-instelling op uw GPU-prestaties te verminderen, waardoor de FPS in games anders zou kunnen verminderen

Verbeteringen in ruisverwijdering bovenop die van RTX Voice

Een functie voor het verwijderen van kamerechos die elk echo-geluid in uw kamer verwijdert

Een bètafunctie voor het verwijderen van videoruis die helpt bij het verminderen van statische problemen die worden veroorzaakt door mindere webcams in situaties met weinig licht

Ondersteuning toegevoegd voor professionele en virtuele cameras, waaronder Canon EOS Webcam Utility, Nikon Webcam Utility, Sony Webcam Utility en OBS Virtual Camera

Verbeterde ruisverwijdering voor mensen met luide en hogere stemmen