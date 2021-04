Hoe u de RTX-stem van Nvidia gebruikt om achtergrondgeluiden uit uw streams en videogesprekken te verwijderen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je over de juiste apparatuur beschikt, kun je gebruik maken van de krachtige AI-technologie van Nvidia om vervelende achtergrondgeluiden van oproepen, opnames en streams te elimineren.

In 2020 bracht Nvidia een plug-in uit die bekend staat als Nvidia RTX Voice die werkt met de RTX-grafische kaarten van het bedrijf om vervelende en storende geluiden te elimineren die anders door je microfoon zouden worden opgevangen. Meer recentelijk is RTX Voice bijgewerkt om oudere Nvidia GeForce GTX-, Quadro- of TITAN-grafische kaarten te ondersteunen.

Dus nu kun je deze app gebruiken om ongewenste ruis uit je opnames of livestreamers te verwijderen. Of dat nu geluid is van je mechanische gamingtoetsenbord of luide achtergrondgeluiden, RTX Voice zorgt schijnbaar voor alles.

Dit laat het perfect zien:

De RTX Voice-technologie van Nvidia ziet er GEWELDIG uit. Ik kan eindelijk weer een bureaumicrofoon gebruiken met mijn mechanische toetsenbord! @Barnacules s test met de ventilator en hamer is zo indrukwekkend https://t.co/ES7ELMiMQS pic.twitter.com/PCiA0DRcpW - theGunrun (@theGunrun) 22 april 2020

De installatie van RTX Voice is redelijk eenvoudig. Het is echter de moeite waard om eerst een paar dingen op te merken:

U hebt een Nvidia GTX- of RTX-grafische kaart nodig

U hebt de meest recente Nvidia-stuurprogrammas nodig (versie 410.18 of nieuwer)

U moet ook Windows 10 gebruiken

Als je een RTX-kaart gebruikt, raadt Nvidia aan om in plaats daarvan Nvidia Broadcast te gebruiken .

Als je al die vakjes aanvinkt, heb je geluk en het andere goede nieuws is dat RTX Voice werkt met een groot aantal apps, waaronder:

Onenigheid

Zoom

Slap

Skype

Microsoft Teams

OBS Studio

Twitch Studio

Streamlabs OBS

XSplit Gamecaster en Broadcaster

En meer

Om het meeste uit RTX Voice te halen, moet u er eerst voor zorgen dat u beschikt over de nieuwste grafische stuurprogrammas van Nvidia voor uw GPU. Zodra ze zijn gedownload en geïnstalleerd, ga je hierheen om RTX Voice te downloaden .

Na het downloaden installeert u RTX Voice en doorloopt u het korte installatieproces. Je ziet dan een pop-up voor het configuratiescherm:

Open de geluidsinstellingen van Windows en controleer of RTX Voice is geselecteerd als uw standaardapparaat in Windows voor zowel de invoer- als uitvoeropties. Klik vervolgens in het Nvidia RTX Voice-bedieningspaneel op elk van de invoer- en uitvoeropties om uw belangrijkste apparaten te selecteren - in ons geval de Astro A50-headset.

Vink vervolgens het vakje onder het invoerapparaat aan met het label "verwijder achtergrondruis uit mijn microfoon", zodat de RTX Voice-app zijn magie kan bewerken.

Er is ook een optie om ruis uit inkomende audio te verwijderen, hoewel Nvidia opmerkt dat dit meer druk op je systeem zal uitoefenen en misschien niet de moeite waard is.

Nu heb je Nvidia RTX Voice-installatie in Windows, maar om het correct te laten werken, moet je het ook instellen in de apps die je van plan bent te gebruiken.

Meestal is dit een redelijk rechttoe rechtaan. Laad de app, duik in de instellingen en zoek de spraakinstellingen en verander ze zodat de standaard Nvidia RTX Voice is in plaats van uw gebruikelijke apparaat.

Om in Discord RTX Voice te gebruiken, hoeft u alleen maar deze stappen te volgen:

Laad Discord en klik op het tandwiel onderaan om instellingen in te voeren Klik vervolgens op "Spraak en video" in de app-instellingen Kies Nvidia RTX Voice uit de vervolgkeuzelijsten voor zowel invoerapparaat als uitvoerapparaat Scroll een beetje naar beneden en klik om de optie Ruisonderdrukking van Discord uit te schakelen, aangezien RTX Voice het werk zal doen

Gelukkig is de RTX Voice-app ongelooflijk flexibel. Als het eenmaal is geïnstalleerd, kun je het in principe gebruiken met alle software die je hebt geïnstalleerd, zolang je maar toegang hebt om de microfooninstellingen te wijzigen.

Voor Zoom gebruiken we opnieuw de virtuele microfoon gemaakt door RTX Voice in plaats van ons standaardaudioapparaat.

Klik om uw Zoom-app te openen en in te loggen Zodra het is geladen, klikt u op het tandwielpictogram rechtsboven onder uw profiel Klik in het instellingenmenu op Audio Klik op de vervolgkeuzelijsten voor microfoon en luidspreker en selecteer Nvidia RTX-stem in de menus Sluit het menu en begin met bellen

Zie de officiële richtlijnen van Nvidia voor meer informatie over het gebruik van RTX Voice.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 5 November 2020 Topdeals voor Amazon Prime Day 2021.

Geschreven door Adrian Willings.