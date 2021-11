Je kunt nu Twitch-streams bekijken met je Nintendo Switch

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitch is naar de Switch gekomen .

De Twitch-app is nu beschikbaar als gratis download in de eShop. Het is een basis-app, compleet met drie hoofdtabbladen: een tabblad Start met aanbevolen streams die u kunt bekijken, een tabblad Bladeren om streams per game of categorie te ontdekken en een tabblad Zoeken om naar streams te zoeken. Het is duidelijk alleen voor het bekijken van streams.

Hier is de beschrijving van de app:

"Bekijk livestream-gamevideos, Esports en elke IRL-uitzending op je Nintendo Switch-apparaat! Sport is hier. Stem af op je favorieten: basketbal, honkbal, voetbal, voetbal, zwemmen, worstelen, hockey, pool en nog veel meer via talkshows, competitie kanalen, Fantasy en ESports."

In vergelijking met de Twitch-website of -app is de Switch-app beperkter. Je kunt de Twitch-app op Switch niet gebruiken om je gameplay te streamen. Je kunt de chat van een stream ook niet zien op het scherm van je Switch of een tv-scherm. Als u echter een QR-code scant, kunt u de chat op uw telefoon zien.

Om u aan te melden bij uw account, kunt u ook een QR-code op uw telefoon scannen of een achtcijferige code invoeren die wordt weergegeven op https://www.twitch.tv/activate.

