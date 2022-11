Hoe op afstand uit te loggen bij Netflix-apparaten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het delen van je Netflix-account is een vrij gebruikelijke zaak geweest in de afgelopen halve eeuw, met veel mensen die inloggen op een groot aantal apparaten om hun vrienden en familie met gemakkelijke toegang tot de streamingdienst.

Eindelijk begint Netflix echter hard op te treden tegen het delen van accounts, hoewel het zelfs daarvoor al een beetje zenuwslopend was om geen lijst te hebben van alle plaatsen waar je account is aangemeld.

Als je op vakantie gaat en inlogt op een smart-tv, kun je vergeten om daarna uit te loggen en heb je daar bijvoorbeeld een beetje een onbekende factor.

Dankzij een nieuwe instelling kunt u nu echter alle apparaten zien waarop uw account is ingelogd en uzelf individueel afmelden. Dit betekent dat u geen algemene uitloging hoeft te doen die vervelender kan blijken dan het waard is.

Hoe u uw Netflix-account op afstand bij een apparaat kunt afmelden

Het proces is mooi en eenvoudig.

Ga eerst naar de pagina met accountinstellingen op elk apparaat.

Vanaf hier ziet u onder het gedeelte "Beveiliging en privacy" een nieuwe optie genaamd"Toegang en apparaten beheren".

Tik of klik hierop om naar een lijst met al uw apparaten te gaan.

U ziet details over het apparaat, de laatste keer dat uw account is gebruikt en de locatie van dat gebruik.

Naast elk apparaat staat een knop "Afmelden" waarmee u het kunt verwijderen.

Als u op die knop tikt of klikt, wordt u afgemeld bij dat apparaat en kunt u er zeker van zijn dat uw account weer alleen van u is.

