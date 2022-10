Hoe u uw Netflix-profiel naar een nieuw account overbrengt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Netflix heeft een nieuwe functie toegevoegd die het eindelijk mogelijk moet maken om je watchlist en kijkgeschiedenis te behouden, zelfs als je weet dat je de toegang tot een Netflix-account gaat verliezen, of dat je iemand van je eigen account gaat schoppen.

Met het systeem kun je een persoonlijk profiel verplaatsen naar een nieuw account om een reeks gegevens te behouden, hoewel het alleen werkt wanneer het wordt verplaatst naar een gloednieuwe account. Het is perfect voor levensgebeurtenissen waardoor je een nieuwe account nodig hebt om je favoriete programma's te bekijken.

Hier is alles wat je moet weten over de nieuwe functie.

Wat kun je verplaatsen naar een nieuw Netflix-account?

Ten eerste is het goed om te weten wat je mee kunt nemen als je je profiel overzet naar een nieuw account.

Netflix zegt dat je profiel zijn aanbevelingen, kijkgeschiedenis, opgeslagen titels in Mijn lijst, game saves, ondertitelweergave en andere instellingen meeneemt.

Dit betekent dat je het kijken op een nieuw account zou moeten kunnen oppakken zonder dat het helemaal anders aanvoelt.

Hoe u uw Netflix-profiel naar een nieuw account kunt overbrengen

Ten eerste is deze functie vrij nieuw en begon deze pas op 17 oktober 2022 wereldwijd uit te rollen, dus je hebt er misschien nog geen toegang toe.

In de meeste landen wordt de instelling automatisch geactiveerd, maar in de VS en Zuid-Korea moet u naar uw accountinstellingen gaan om deze in te schakelen. Wanneer het migratiehulpmiddel beschikbaar is, zou je hoe dan ook een e-mail moeten krijgen om je dat te laten weten.

Zodra het actief is, vindt u de "Transfer Profile" optie onder de drop-down wanneer u klikt op uw profielafbeelding tijdens het gebruik van Netflix - tikken of klikken op dit zal u beginnen.

Nogmaals, je zult echter alleen in staat zijn om het profiel te verplaatsen naar een nieuw lidmaatschap, dus je kunt het niet toewijzen aan een ander account dat je al hebt.

Zodra u de vereiste gegevens voor uw nieuwe account invoert, wordt het profiel verplaatst en hebt u afzonderlijke accounts.

Geschreven door Max Freeman-Mills.