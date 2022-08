Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - In een poging om zijn dalende abonneecijfers te keren, is Netflix van plan om volgend jaar een advertentie-ondersteund streaming plan te introduceren. Het zal niet alleen goedkoper worden aangeboden in ruil voor advertenties, volgens een nieuw rapport. Het zou ook een belangrijke functie kunnen beperken, waardoor prijsbewuste consumenten kunnen twijfelen over het nemen van een abonnement op het nieuwe niveau.

Volgens code gespot in de Netflix-app door ontwikkelaar Steve Moser, en later gedeeld met Bloomberg, overweegt Netflix offline downloads te beperken voor abonnees van de advertentievrije tiers. Momenteel heeft Netflix drie niveaus: Voor $ 9,99 per maand kunt u standaarddefinitie-inhoud op één scherm tegelijk bekijken; voor $ 14,99 per maand kunt u in HD op twee schermen tegelijk bekijken; voor $ 19,99 kunt u in 4K UHD met 4K op vier schermen tegelijk bekijken.

-

Alle drie de plannen bevatten momenteel geen advertenties en ondersteunen offline downloads. (Om te leren hoe u films of tv-programma's kunt downloaden om later offline te bekijken in de Netflix-app, raadpleegt u hier de ondersteuningshub van Netflix).

Het is PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX Door Rik Henderson · 10 mei 2022 PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX loopt deze hele week op Pocket-lint.

Dat gezegd hebbende, bij de aankondiging van de Q2-inkomsten, zei Netflix dat het ernaar streeft om zijn eerste advertentie-ondersteunde plan te lanceren "rond het begin van 2023". De streaminggigant heeft nog geen prijzen onthuld voor de aankomende advertentielaag of wat het wel of niet zou kunnen bevatten bij de lancering, maar het heeft beloofd dat het minder zal kosten dan zijn meest populaire plan zonder reclames: Het standaardpakket, dat 14,99 dollar per maand kost in de VS en twee HD-streams toestaat.

Houd in gedachten, voor het tweede kwartaal, Netflix onthulde dat het daalde 970.000 abonnees wereldwijd. Dus, het nieuws dat zijn advertentie-ondersteunde tier is op handen was niet verrassend. "Hoewel het enige tijd zal kosten om ons ledenbestand voor de advertentielaag en de bijbehorende advertentie-inkomsten te laten groeien, denken we op de lange termijn dat reclame aanzienlijke incrementele leden (door lagere prijzen) en winstgroei (door advertentie-inkomsten) mogelijk kan maken", zei Netflix in zijn winstcijfers.

Netflix onthulde voor het eerst dat het van plan was om een advertentie-ondersteunde dienst te lanceren in zijn Q1-rapport - toen het ook onthulde dat het hard optreedt tegen wachtwoord-sharers.

Geschreven door Maggie Tillman.