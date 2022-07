Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Netflix rolt een update uit voor zijn iPhone- en iPad-apps waarmee nieuwe abonnees een plan kunnen kiezen en zich kunnen abonneren via een link naar de eigen website.

In voorgaande jaren stond Apple niet toe dat Netflix van deze mogelijkheid gebruik maakte, omdat dit zou betekenen dat de koppeling voor in-app-aankopen die via de App Store van Apple werkt, zou worden omzeild, met als gevolg dat Apple zijn percentage van de vergoeding niet zou krijgen.

Het is een controversiële kwestie geweest voor een aantal ontwikkelaars, maar in een recente update maakt Netflix gebruik van een API voor 'reader'-apps die mogen linken naar externe abonnementsopties.

Met deze update - zoals voor het eerst gemeld door 9to5Mac - krijgt een gebruiker een pop-up te zien wanneer ze op de knop "abonneren" tikken. Daarin staat "u staat op het punt de app te verlaten om naar een externe website te gaan", samen met wat pluisjes over hoe Netflix alleen verantwoordelijk zal zijn voor het abonnement, en niet Apple.

Als je vervolgens op 'doorgaan' drukt, ga je naar de abonnementspagina van Netflix, waar je je kunt abonneren en aanmelden. Door het op deze manier te doen, kan Netflix voorkomen dat ze de commissie van 30 procent voor elk abonnement moeten betalen.

Omdat Apple apps die video of andere digitale content (muziek, boeken, audio etc.) leveren nu als reader-app beschouwt, heeft Netflix van deze functionaliteit gebruik kunnen maken.

Dus als je nog geen Netflix-abonnee bent, kun je je nu aanmelden via de Netflix-app op iPhone en iPad.

TomTom Go-navigatie-app is een premium mobiele navigatie-app voor alle bestuurders Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Deze briljante app is de perfecte manier om tijdens het rijden te navigeren.

Geschreven door Cam Bunton.