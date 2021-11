Netflix Gaming komt nu op iOS en iPad

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vorige week bood Netflix zijn selectie van games aan alle abonnees aan op een Android-platform. Vanaf vandaag om 18.00 uur GMT / 13.00 uur ET kunnen iOS- gebruikers ook meedoen.

In de Netflix-app zie je een speciale rij voor games en van daaruit kun je kiezen wat je wilt downloaden. Met de iPad- app kun je ook de gamescategorie selecteren in het vervolgkeuzemenu.

Dankzij het strenge App Store-beleid van Apple werkt het proces iets anders dan zijn Android- tegenhanger. De hoofdapp van Netflix geeft nog steeds toegang tot de gamebibliotheek, maar de game wordt gelanceerd als een aparte app.

Zodra de app is geopend, moet je je Netflix-account verifiëren en kun je naar hartenlust spelen.

De games die naar iOS komen, zijn dezelfde die op Android zijn gelanceerd. Er zijn drie spellen voor algemeen belang: Shooting Hoops, Teeter Up en Card Blast. Evenals twee Stranger Things- titels, Stranger Things 1984 en Stranger Things 3.

De volgende game die naar het platform komt, wordt getipt als een aanstaande League of Legends-ritmegame genaamd Hextech Mayhem. Het wordt gelanceerd op 16 november voor Nintendo Switch en pc , en Netflix komt op een later tijdstip, nog niet aangekondigd.

De Netflix-gamecatalogus is op dit moment zeker aan de kleine kant, maar het feit dat abonnees toegang krijgen zonder extra kosten is best geweldig. Gelukkig wordt vanaf vandaag niemand buitengesloten.