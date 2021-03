Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix lanceert een nieuwe mobiele functie , genaamd Fast Laughs , die veel op TikTok lijkt en werkt.

Fast Laughs is momenteel beschikbaar voor eigenaren van iOS-apparaten in bepaalde landen en biedt korte clips van tv-programmas, films en stand-up specials. De clips, die rechtstreeks in de Netflix-app worden afgespeeld, zijn allemaal bedoeld om abonnees Netflix te laten gebruiken in plaats van TikTok, wanneer ze zin hebben om te lachen maar geen show of film kijken.

Je kunt de clips ook afzonderlijk delen op Whatsapp , Instagram , Snapchat en Twitter. En als een bepaalde clip uit een show of film uw interesse wekt, kunt u de titel toevoegen aan de opgeslagen lijst van uw account om later te bekijken.

Houd in gedachten dat in de laatste paar inkomstenrapporten van Netflix TikTok wordt genoemd als een grote concurrent, omdat mensen meer tijd op TikTok en mogelijk minder tijd op Netflix doorbrengen. Door iPhone-gebruikers iets nieuws te geven om doorheen te scrollen op hun telefoons, hoopt Netflix een aantal verloren gebruikers terug te winnen en hen misschien zelfs te verleiden iets te streamen.

Open de nieuwste versie van de mobiele Netflix-app . Tik in het onderste navigatiemenu op het tabblad Fast Laughs.

Hoewel Fast Laughs in eerste instantie wordt gelanceerd voor iOS-gebruikers, zei Netflix dat het van plan is om de functie binnenkort op Android-apparaten te testen.

Geschreven door Maggie Tillman.