Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix introduceert een nieuwe functie in zijn mobiele app die, zodra je je hebt aangemeld, automatisch shows en films downloadt op basis van je kijkgeschiedenis. Met de naam Downloads For You wordt het wereldwijd gelanceerd vanaf 22 februari 2021 voor Android-gebruikers.

Een paar jaar geleden lanceerde Netflix een functie genaamd Smart Downloads , zodat Netflix deze automatisch kan verwijderen en de volgende aflevering kan downloaden wanneer je klaar bent met het bekijken van een gedownloade aflevering. Nu breidt de streamingdienst die inspanning uit met de functie Downloads For You. "We willen het ontdekken van je volgende nieuwe favoriete serie of film snel en gemakkelijk maken, of je nu verbonden bent of niet", kondigde Netflix aan in een blogpost .

Downloads For You downloadt automatisch aanbevolen shows of films naar uw mobiele apparaat "op basis van uw smaak". U moet zich aanmelden om de functie te gebruiken, wat u kunt doen vanaf het tabblad Downloads, en u moet opgeven hoeveel ruimte (1 GB, 3 GB of 5 GB) u wilt dat de functie gebruikt. Hoe meer ruimte u toestaat, hoe meer Netflix-aanbevelingen worden gedownload. TechCrunch zei dat de volledige catalogus van Netflix met de functie werkt.

U kunt zich in vier stappen aanmelden:

Sony Alpha A7S III review, volledig elektrische Jaguar-toekomst en meer - Pocket-lint Podcast 91 Door Rik Henderson · 23 februari 2021

Open de mobiele Netflix-app op uw apparaat. Ga naar het tabblad Downloads en schakel Downloads voor jou in. Kies de hoeveelheid inhoud die kan worden gedownload (1 GB, 3 GB of 5 GB). Klik op Inschakelen.

Downloads For You is momenteel wereldwijd beschikbaar, maar alleen op Android. Netflix zei dat een iOS-versie binnenkort zal beginnen met testen.

Geschreven door Maggie Tillman.