Nieuwe Netflix-audiocodec verbetert het afspelen van Android

(Pocket-lint) - Android-gebruikers merken het misschien niet als een drastische verandering, maar Netflix heeft de afgelopen weken enkele wijzigingen aangebracht in de manier waarop het afspelen van audio op hun apparaten werkt, en heeft de wijziging nu formeel aangekondigd - het heeft een nieuwe codec aangenomen, xHE-AAC.

Die ietwat moeilijk te gebruiken reeks letters duidt een aantal van de functies aan waar de codec in het bijzonder op is gericht, met als grootste twee luidheidsbeheer en dynamisch bereikregeling.

In eenvoudiger bewoordingen gaat het erom ervoor te zorgen dat de geluidsniveaus consistent zijn tussen scènes - zodat de dialoog altijd op hetzelfde niveau is, als de personages met dezelfde mate van kracht spreken en u niet wordt opgeblazen door plotselinge pieken in lawaai.

Iedereen die veel tv en films kijkt, zal die pijn kennen, en Netflix zegt dat het heel hard heeft gewerkt om ervoor te zorgen dat die plotselinge pieken niet optreden, of alleen als ze de actie op het scherm echt direct weerspiegelen.

Het andere grote voordeel is dat de codec blijkbaar beter is in het afstemmen van de bitsnelheid op de verbinding van de gebruiker, wat betekent dat je audio zich sneller zou moeten aanpassen om de kans op buffering tijdens het kijken te verkleinen, zelfs bij langzame verbindingen.

De licentieovereenkomst werd een paar weken geleden aangekondigd door de maker Fraunhofer, maar is nu bevestigd door Netflix en uitvoerig en gedetailleerd uitgelegd in een bericht op zijn technische blog, dat je hier kunt lezen als je erin wilt komen. -diepte op ding.

Geschreven door Max Freeman-Mills.