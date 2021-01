Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De afgelopen jaren heeft Netflix een functie in shuffle-stijl getest. Nu is het bedrijf van plan het eindelijk te lanceren. Netflix kondigde tijdens zijn laatste financiële resultaten-interview (zie hierboven) aan dat de mogelijkheid om te shuffelen een wereldwijde uitrol zal krijgen in de eerste helft van 2021.

Netflixs COO en chief product officer Greg Peters zei dat je met de shuffle-functie het browsen volledig kunt overslaan door op één knop te klikken, waarna de streamingdienst een titel kiest die je gewoon meteen kunt afspelen. Tijdens het testen van de functie experimenteerde Netflix met het toevoegen van een "Shuffle Play" -knop aan het profielkeuzescherm en een "Play Something" -optie in het menu. Voorbeeld:

Interessante nieuwe functie @netflix ... maar wat voor soort krankzinnige persoon zegt gewoon: "yolo, laten we het rad van fortuin van Netflix draaien" pic.twitter.com/6WDJrmd7pG - Turner Levison (@TurnerLevison) 18 augustus 2020

Het punt is: "Shuffle Play" is misschien niet de uiteindelijke naam van de feature.

Co-CEO Reed Hastings vroeg Peters tijdens het interview met de financiële resultaten gekscherend of het "Im Feeling Lucky" zal heten, gebaseerd op de zoekfunctie van Google. Maar Peters wees dat af en zei: "We gaan iets bedenken beter dan dat, dus sta klaar voor de specifieke woordenstroom ".

We kennen allemaal de pijn van het zoeken naar een nieuwe serie of film om op Netflix te bekijken; het maakt niet uit hoe lang uw volglijst is geworden, er is nooit een gemakkelijke manier omheen. Netflix weet duidelijk dat mensen ook heel wat tijd besteden aan het zoeken naar nieuwe dingen, en daarom heeft het waarschijnlijk een shuffle-optie ontwikkeld. Hiermee zorgt Netflix voor de selectie, zodat u gewoon kunt beginnen met kijken.

Het idee is dat Netflix je kijkgeschiedenis kent, dus het moet goed geplaatst zijn om je een show of film te dienen. Zoals de sectie Aanbevolen voor jou nu vaak laat zien, is die selectie natuurlijk niet altijd foutloos. Het zal daarom interessant zijn om te zien of mensen de shuffle-functie gebruiken.

Peters vertelde verslaggevers dat de functie "echt werkt" voor hen in tests. Dus hier hopen we dat de dagen dat je nooit iets kunt vinden om naar te kijken, geteld zijn.

Geschreven door Maggie Tillman.