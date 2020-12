Netflix voegt mogelijk een modus voor alleen audio toe op Android

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix test regelmatig verschillende dingen om de gebruikerservaring te verbeteren. Onlangs heeft het bedrijf een shuffle-knop getest voor gebruikers die moeite hebben om iets te vinden om naar te kijken, snelheidscontroles voor mensen die haast hebben met binge-watching, en nu test het blijkbaar een optie voor alleen audio.

Deze nieuwe optie wordt momenteel getest en verschijnt voor sommige gebruikers, waardoor kijkers de video kunnen uitschakelen wanneer ze een show of film bekijken met de Android-app en gewoon kunnen luisteren. In plaats daarvan verandert u uw shows in een podcast. Er zijn natuurlijk tal van manieren waarop dit handig kan zijn. Stand-upcomedy hoeft immers niet gezien te worden om gewaardeerd te worden.

Het belangrijkste idee is echter om gebruikers te helpen gegevens op te slaan wanneer ze onderweg zijn via mobiele data in plaats van via wifi. Als je het geluk hebt een van de mensen te zijn die toegang heeft tot de update, zie je een knop om de video tijdens het afspelen op het hoofdscherm uit te schakelen. Je zou ook de instellingen voor "Alleen audio" moeten vinden in de hoofdinstellingen van de app.

Als je video uitschakelt, heb je nog steeds bedieningselementen om te pauzeren, af te spelen, snel vooruit te spoelen en meer, maar je ziet de beelden niet meer.

Het lijkt erop dat deze update langzaam wordt uitgerold, dus u moet ervoor zorgen dat uw app up-to-date is om deze te kunnen zien.

Geschreven door Adrian Willings.