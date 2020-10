Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix verhoogt opnieuw zijn prijzen in de VS.

De streaminggigant vertelde Variety dat er prijsstijgingen komen met het Standard HD-abonnement, het populairste pakket dat maximaal twee streams toestaat, met bijna 10 procent - van $ 12,99 per maand naar $ 13,99. Het Premium-niveau, dat vier streams en 4K-inhoud omvat, gaat maandelijks met $ 2 omhoog, van $ 15,99 naar $ 17,99. Het basisplan, dat een enkele niet-HD-stream omvat, blijft $ 8,99.

Als je je aanmeldt voor de standaard- of premium-abonnementen van Netflix, zie je de hogere prijzen vanaf 29 oktober 2020, terwijl huidige abonnees de nieuwe prijzen ergens "in de komende paar maanden" zullen zien aankomen. U wordt 30 dagen van tevoren via e-mail en een melding in de app op de hoogte gebracht.

Netflix zei dat de timing volgens Variety zal zijn gebaseerd op je betalingscyclus. De dienst verhoogde zijn prijzen voor het laatst in januari 2019 .

"We begrijpen dat mensen meer entertainmentkeuzes hebben dan ooit, en we doen er alles aan om onze leden een nog betere ervaring te bieden", aldus Netflix. “We actualiseren onze prijzen zodat we naast onze geweldige herfstopstelling nog meer verschillende tv-shows en films kunnen aanbieden. Zoals altijd bieden we een scala aan abonnementen, zodat mensen een prijs kunnen kiezen die het beste bij hun budget past. "

Geschreven door Maggie Tillman.