(Pocket-lint) - Microsoft Office bestaat al drie decennia, maar gaat nu voor de meeste mensen weg. Zeg maar dag tegen Microsoft 365.

Als die naam een belletje doet rinkelen, is dat omdat het zou moeten. Microsoft begon een paar jaar geleden zijn Office 365 product te rebranden naar Microsoft 365 en nu komt het voor de Office naam waar we allemaal zo aan gewend zijn.

"In de komende maanden zullen Office.com, de Office mobiele app en de Office app voor Windows de Microsoft 365 app worden, met een nieuw icoon, een nieuw uiterlijk en nog meer functies", zegt Microsoft in een nieuwe FAQ over het hele proces. De timing is nog niet in steen gebeiteld, althans niet publiekelijk, maar we weten wel dat een nieuwe Office.com in november 2022 begint uit te rollen. Daarna zullen nieuwe Office-apps voor Windows en mobiel in januari 2023 worden gelanceerd, met die nieuwe pictogrammen en het nieuwe uiterlijk.

Microsoft zegt dat er geen veranderingen zullen zijn in de manier waarop iemands accounts of producten werken, en Microsoft 365 zal "Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, en zo veel meer" omvatten.

Wat die Microsoft 365-app betreft, zegt Microsoft dat gebruikers kunnen uitkijken naar een feed die inhoud zal bevatten op basis van met wie ze samenwerken en wat ze eigenlijk doen binnen een organisatie - dus verwacht dat vergaderingen en wat al niet daar verschijnen, op zijn minst.

Hoewel Office Microsoft 365 wordt, betekent dat niet dat het merk helemaal verdwijnt. The Verge merkt op dat Microsoft producten met de merknaam Microsoft Office blijft verkopen aan consumenten en bedrijven onder de Office 2021- en Office LTSC-plannen.

Geschreven door Oliver Haslam.