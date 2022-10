Apple Music, Apple TV en iCloud-foto's komen naar je pc

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft bevestigd dat enkele van de grootste apps en diensten van Apple voor het eerst naar Windows komen, waaronder Apple Music en Apple TV.

Volgend jaar zullen de gloednieuwe Apple Music- en Apple TV-apps hun debuut maken in de Microsoft Store, hoewel ons verteld is dat vroege bètapreviews van de twee apps eerder beschikbaar zullen zijn. De apps zorgen ervoor dat Windows PC-gebruikers niet langer iTunes hoeven te gebruiken voor muziek, terwijl ook alle Apple Music-functies beschikbaar zijn.

De komst van een nieuwe Apple TV-app is misschien wel de grootste toevoeging van de twee. Momenteel moet iedereen die Apple TV+ materiaal wil bekijken een website bezoeken en via een browser kijken, maar nu niet meer. Of, niet wanneer de app lanceert, tenminste.

Naast de twee apps heeft Microsoft ook bevestigd dat iCloud-ondersteuning naar zijn Foto's-app op Windows 11 komt. De nieuwe iCloud-integratie zal mensen een manier geven om foto's uit hun iCloud-fotobibliotheek te bekijken en te bewerken vanuit de Foto's-app, iets wat momenteel onmogelijk is. Er is ons verteld dat we die integratie de komende maanden kunnen verwachten.

Al deze veranderingen zijn enorme voordelen voor mensen die hun leven afwisselen tussen Apple- en Windows-apparaten. Nu zullen mensen met iPhones al hun foto's op hun Windows-pc kunnen zien zonder door hoepels te hoeven springen, een grote verbetering. Hetzelfde geldt voor Apple Music-luisteraars die het de afgelopen jaren met iTunes moesten doen.

