Microsoft voegt DALL-E 2 toe aan een grafische ontwerp-app voor Microsoft 365

(Pocket-lint) - Tijdens Microsofts Fall Event onthulde het bedrijf een nieuwe grafische ontwerp-app die DALL-E 2 gebruikt om gebruikers te helpen afbeeldingen te maken met AI.

De app, die niet origineel Microsoft Designer heet, zal beschikbaar zijn via Microsoft 365 en gebruikt zowel Microsoft AI als DALL-E 2 om creatieve mensen blijkbaar te helpen tijd te besparen en de resultaten van hun werk te verbeteren.

Microsoft zegt dat deze app mensen content laat creëren ongeacht hun niveau van expertise. Omdat beelden worden gemaakt door kunstmatige intelligentie betekent dit natuurlijk dat je automatisch unieke beelden kunt maken en ze speciaal voor jou kunt laten maken.

Het is de bedoeling dat deze creatietools op termijn ook worden geïntegreerd in Microsoft Edge en Bing. Dit kan interessante gevolgen hebben voor de toekomst van het maken van afbeeldingen.

Google was nog niet bereid het publiek toegang te geven tot zijn Imagen AI, maar Microsoft maakt zich op om iedereen gemakkelijk toegang te geven tot AI-tools. Dit kan controversieel zijn in een wereld waar veel creatieve mensen zich zorgen maken over de toekomst van hun werk wanneer gebruikers zomaar AI kunnen gebruiken om afbeeldingen en meer te genereren.

Geschreven door Adrian Willings.