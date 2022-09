Hoe splits je het scherm in Windows en ben je productiever

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Windows heeft veel verschillende manieren om uw productiviteit te verbeteren en eenvoudige trucs die u kunt gebruiken om het leven gemakkelijker te maken. Een daarvan is de gesplitste weergave, zodat u Windows naast elkaar kunt houden en gemakkelijk kunt wisselen tussen apps, browsers en meer.

Er is echter meer mogelijk dan je denkt, zoals opties voor meerdere bureaubladen, Snap Layouts en app-groepen.

Dus blijf bij ons terwijl we je door de verschillende splitscreenopties leiden en hoe je ze gebruikt.

Hoe apps vastklikken in Windows

Zowel Windows 10 als Windows 11 bieden de mogelijkheid om toepassingen "vast te klikken", wat er in wezen op neerkomt dat ze aan een deel van het scherm blijven plakken en automatisch een bepaalde grootte hebben, zodat u vervolgens andere apps op verschillende posities kunt vastklikken en een zij-aan-zij split-screen lay-out kunt maken.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dit is opmerkelijk eenvoudig te doen en heel intuïtief als je het eenmaal onder de knie hebt:

Plaats uw cursor op de bovenste rand van de eerste toepassing die u wilt vastklikken Links klikken op de rand en ingedrukt houden Sleep de toepassing naar de zijkant van uw scherm, d.w.z. naar de rand van het beeldscherm. U zou dan een ondoorzichtige rand moeten zien die het scherm achter de app vult Laat uw muisknop los

Door deze actie zou de applicatie aan één kant van het scherm moeten staan. U kunt vervolgens een andere toepassing op dezelfde manier naar de andere kant van het scherm slepen, zodat beide toepassingen naast elkaar staan in een gesplitste schermweergave.

Als u daarbij merkt dat de gesleepte toepassing is gekrompen tot een kwart van de normale grootte, dan hebt u een andere manier ontdekt om het scherm te splitsen. Wil je vier toepassingen, één in elke hoek, volg dan deze stappen:

Plaats uw cursor op de bovenste rand van de eerste toepassing die u wilt vastklikken. Linksklik erop en sleep het naar de rechterbovenhoek van uw scherm Laat het los en terwijl u dat doet verschijnt een weergave van uw andere geopende apps Klik op de andere die je eronder wilt hebben Kijk hoe het verschijnt Herhaal dit proces met andere apps aan de linkerkant van het scherm.

Als u dit wilt vermijden, moet u de toepassing naar het midden van de zijkant van uw scherm slepen.

Het formaat van gesplitste schermen wijzigen

Wanneer je vensters in een split-screen weergave hebt gezet is het mogelijk om de grootte ervan nog aan te passen. Het kan zijn dat u één venster groter wilt hebben dan het andere. Ook dat is eenvoudig te doen.

Met de toepassingen naast elkaar zet je je cursor in het midden en je ziet het resize icoon verschijnen. Klik erop en sleep het in beide richtingen. Hierdoor wordt het ene venster kleiner en het andere groter. Doe dit tot je tevreden bent met de grootte van elk venster.

Snel klikken met sneltoetsen

Met de sneltoetsen van Windows is het nog gemakkelijker om snel toepassingen vast te klikken en een gesplitste schermweergave te maken.

Volg deze stappen om snel toepassingen vast te leggen:

Maak een toepassing "actief" door erop te klikken Houd vervolgens de Windows-toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk op de pijlen naar links of rechts om de toepassing naar links of rechts te verplaatsen. Klik op een tweede applicatie en herhaal het proces met de tegenovergestelde pijl om deze de andere kant op te klikken.

Er zijn andere sneltoetsen die hier nuttig zijn om:

Windows-toets + D minimaliseert alle toepassingen die momenteel in beeld zijn

Windows-toets + pijl omhoog maximaliseert de huidige actieve toepassing

Windows-toets + pijl omlaag minimaliseert de huidige actieve toepassing.

Als u een opstelling met twee of drie monitors hebt, kunt u op Win + pijl naar links/rechts blijven drukken om een toepassing over elk scherm te verplaatsen tot ze op de juiste plaats staat.

Gebruik van Snap Layouts in Windows 11

Met Windows 11 heeft Microsoft het nog gemakkelijker gemaakt om gemakkelijk te multitasken en te splitsen met verschillende vensters.

Snap Layouts is een speciale functie die het proces nog eenvoudiger maakt:

Het is PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX Door Rik Henderson · 10 mei 2022 PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX loopt deze hele week op Pocket-lint.

Druk op Windows-toets + Z op uw toetsenbord Er verschijnt een venster met verschillende lay-outopties Klik er een aan die je mooi vindt en selecteer het punt waar je de huidige app op je scherm wilt hebben. Klik vervolgens op de volgende app om deze op de volgende positie te zetten. Herhaal dit totdat alle apps zijn gesplitst op de plaats waar u ze wilt hebben.

Dit geeft je verschillende opties voor de grootte en positie van je apps. Of dat nu twee apps naast elkaar zijn of één grote met twee kleinere.

Geoptimaliseerde Snap-groepen

Met Windows 11 is er ook het voordeel van zogenaamde Snap Groups. Hierbij herkent Windows dat je twee (of meer) apps naast elkaar gebruikt en groepeert ze op intelligente wijze.

Als je dit hebt gedaan, zie je, als je met de muis over de betreffende app in de taakbalk gaat (bijvoorbeeld Edge in de schermafbeelding hierboven), een aantal pictogrammen verschijnen met de app apart in optie om deze te maximaliseren (naar de voorgrond te halen) op zichzelf of om deze als groep naar voren te halen.

Dit is handig, want als je in een split-screen lay-out aan een paar apps werkt en dan een paar minuten op een andere app moet klikken, maar dan terug wilt springen naar de groep, kan dat heel gemakkelijk. Dit betekent dat u niet opnieuw op twee apps afzonderlijk hoeft te klikken, maar gewoon de groep apps weer naar de voorgrond kunt halen.

Geschreven door Adrian Willings.