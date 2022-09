Hoe schijfruimte vrijmaken in Windows

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je merkt dat je te weinig opslagruimte hebt op je Windows machine zijn er verschillende manieren waarop je dingen kunt opschonen om ruimte vrij te maken.

Uiteraard kunt u altijd een extra schijf kopen om meer ruimte toe te voegen, maar als dat geen optie is, zijn er andere dingen die u kunt doen.

Begin met schijfopruiming

Windows heeft een tool ingebouwd die Schijfopruiming heet. Je kunt deze tool gebruiken om bestanden die je hebt gedownload, tijdelijke foutmeldingen, tijdelijke internetbestanden en meer te verwijderen.

Volg deze stappen om Schijfopruiming te gebruiken:

Open het menu Start door op de startknop of de Windows-toets op uw toetsenbord te klikken. Typ Schijfopruiming om de tool te zoeken Selecteer de schijf die u wilt opschonen en klik op ok Selecteer de bestanden die u wilt verwijderen en klik op ok Herhaal het proces en selecteer onderaan "systeembestanden opschonen". Selecteer andere te verwijderen bestanden en klik ok

Het opschonen van systeembestanden kan restanten van Windows updatebestanden, Microsoft Defender bestanden, upgrade logs en meer verwijderen.

Leeg uw prullenbak

Als u bestanden van uw computer hebt verwijderd in een poging om ruimte vrij te maken, hebt u misschien uw prullenbak over het hoofd gezien.

Wanneer u in Windows bestanden verwijdert, worden ze niet volledig verwijderd, maar komen ze in de prullenbak terecht. Dit is ideaal als u de bestanden die u per ongeluk hebt verwijderd wilt terughalen, maar bestanden in de prullenbak nemen nog steeds ruimte in op uw computer. Het is goed mogelijk dat de prullenbak vol zit met grote bestanden die uw machine nog steeds verstoppen, zelfs als u dacht dat u ze verwijderd had.

Om uw prullenbak te legen, klikt u er met de rechtermuisknop op en klikt u op "prullenbak legen".

Als u wat voorzichtiger wilt zijn, klik dan met de rechtermuisknop op de prullenbak en klik op openen. Dan kunt u alle bestanden zien die u eerder hebt verwijderd en controleren of u tevreden bent voordat u ze voorgoed verwijdert.

De instellingen van de prullenbak wijzigen

Als je de prullenbak hebt geleegd, kan het ook lonen om de instellingen van de prullenbak te wijzigen. Standaard reserveert Windows een bepaalde hoeveelheid ruimte voor bestanden in de prullenbak. Als u de maximale ruimte bereikt, begint Windows oudere bestanden in de prullenbak te verwijderen.

Het is mogelijk om de hoeveelheid ruimte van de prullenbak aan te passen en zo te voorkomen dat deze in de toekomst uw schijf verstopt.

Om dit te doen:

Zoek de prullenbak op uw bureaublad Klik er met de rechtermuisknop op en klik op eigenschappen Selecteer een maximale grootte voor de prullenbak (lager betekent dat het minder zal opslaan voordat het volledig wordt verwijderd) Of klik op "bestanden niet verplaatsen naar de prullenbak. Verwijder bestanden onmiddellijk na verwijdering." Klik op ok

Uiteraard kan deze verplaatsing betekenen dat je geen manier hebt om bestanden te herstellen wanneer je ze verwijdert. Wees dus voorzichtig met deze instellingen.

Ongebruikte apps verwijderen

Als je je Windows machine al enige tijd gebruikt, dan is de kans groot dat je een heleboel programma's geïnstalleerd hebt, waarvan je sommige waarschijnlijk niet meer nodig hebt. Misschien zijn er ook apps die je niet regelmatig gebruikt, al lang niet meer gebruikt hebt of die zoveel ruimte innemen dat ze weg moeten.

Eén stap om ruimte vrij te maken op je Windows machine is het verwijderen van apps en programma's. Volg hiervoor deze stappen:

Open het menu Start door op de startknop of de Windows-toets op uw toetsenbord te klikken. Typ Programma's toevoegen of verwijderen Klik om de app te openen Van daaruit ziet u een lijst met geïnstalleerde apps, u kunt ze filteren op grootte of datum van installatie om te zien welke u moet verwijderen. Klik op de drie puntjes op alles wat je niet nodig hebt Klik op Verwijderen en volg de verdere instructies die verschijnen Herhaal het proces voor alles wat u niet nodig hebt.

Verplaats bestanden naar een externe schijf

Een alternatief voor het verwijderen van bestanden is ze te verplaatsen naar een andere schijf. Het ligt misschien een beetje voor de hand, maar u kunt een externe SSD gebruiken om een back-up van bestanden te maken en ze van uw Windows-machine te verwijderen.

Dit vereist een extra aankoop, maar het loont sowieso om een back-up van bestanden te maken en opslaan is misschien wel beter dan verwijderen.

Voor de meeste van dit soort schijven hoeft u de schijf alleen maar met een USB-kabel op uw pc aan te sluiten en vervolgens gewoon de bestanden die u wilt bewaren van uw Windows-machine naar de externe schijf te verplaatsen.

Sluit de schijf aan op uw PC Open Bestandsbeheer Zoek de bestanden die u wilt verplaatsen Klik op CTRL+X om de bestanden te knippen Open de externe schijf in Windows Verkenner Druk op CTRL+V om op de externe schijf te plakken

Als alternatief kunt u, met de twee locaties geopend in verschillende instanties van bestandsbeheer, de bestanden gewoon van het ene station naar het andere slepen.

Geschreven door Adrian Willings.