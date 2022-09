Een programma geforceerd afsluiten in Windows

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wanneer een programma in Windows vastloopt of gewoon problemen geeft, kan het lastig zijn om het op te lossen.

Een oplossing is geforceerd afsluiten. Met een paar klikken kun je je weg terug forceren naar een gelukkige plek waar alles werkt zoals het hoort. Of waar het probleemprogramma u in ieder geval niet langer hindert.

Er zijn een paar verschillende manieren om een programma of app in Windows geforceerd af te sluiten als dat nodig is. Volg dus deze stappen om aan de slag te gaan met het oplossen van je ellende.

Hoe geforceerd af te sluiten met sneltoetsen

Als je in een app, spel of programma zit en het loopt vast, kan dat heel vervelend zijn. U kunt wachten tot het zichzelf oplost (wie heeft daar tijd voor) of u kunt sneltoetsen gebruiken om het probleem op te lossen.

In Windows zijn er algemene sneltoetsen die in alle apps en programma's werken en perfect geschikt zijn voor deze taak.

Als je een probleem-app hebt, druk je op CTRL+X op je toetsenbord. Dit is de toetsencombinatie waarmee je een app sluit. Als dat niet werkt, probeer dan ALT+F4. Deze combinaties zouden een programma moeten sluiten, tenzij het bijzonder problematisch is.

Forceer afsluiten met Taakbeheer

Als er een probleem is met een app of programma dat niet kan worden opgelost met sneltoetsen of geduld, dan is er altijd nog de kracht van Taakbeheer.

Zoals alle goede dingen kun je Taakbeheer openen met sneltoetsen. Druk op CTRL+ALT+DEL op je toetsenbord en je ziet een aantal opties verschijnen, waaronder Taakbeheer. Klik daarop om het te openen.

U kunt ook op CTRL+SHIFT+ESC drukken om Taakbeheer rechtstreeks te openen.

Als Taakbeheer is geopend, zie je een lange lijst met apps die momenteel worden uitgevoerd. U ziet ook de hoeveelheid rekenkracht die de apps momenteel gebruiken, inclusief het percentage CPU, RAM (geheugen) en GPU-kracht dat ze gebruiken. U ziet ook de probleem-app, waarschijnlijk met (reageert niet) ernaast geschreven.

Om een probleem-app geforceerd af te sluiten met Taakbeheer:

Klik op de problematische app Rechtsklik en zoek naar de optie "taak beëindigen". Klik daarop om de taak af te sluiten en de app te forceren. Als dat niet werkt, rechtsklik dan nogmaals en klik op "ga naar details". Klik dan opnieuw met de rechtermuisknop op de app en klik op "proces beëindigen". Je ziet dan een waarschuwing dat dit alles zal afsluiten Klik om te bevestigen

Geschreven door Adrian Willings.