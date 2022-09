Wat is er nieuw in de Windows 11 2022 update?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Microsoft rolt een belangrijke update uit voor Windows 11 die een aantal wijzigingen bevat om het besturingssysteem nog beter te maken.

Met deze wijzigingen zegt het bedrijf Windows 11 nog eenvoudiger en veiliger in gebruik te maken, tools toe te voegen om mensen te helpen creatiever en productiever te zijn en nog veel meer.

Maar wat is er nieuw aan deze veranderingen? Wij leiden je door de belangrijkste onderdelen van de update.

Wijzigingen in het startmenu en snelle instellingen

Gebruiksgemak is een belangrijk onderdeel van de Windows 11 2022 update. Microsoft zegt dat het heeft gewerkt aan het verbeteren van het menu Start, maar ook aan het sneller, nauwkeuriger en nuttiger maken van zoeken, het aanpassen van Snelle instellingen en het toevoegen van tabbladen aan Verkenner.

Dit alles is met het doel om Windows te laten begrijpen en anticiperen op uw behoeften.

Meer toegankelijkheidsopties

Een ander onderdeel van het gebruiksvriendelijker maken van Windows 11 is het toevoegen van meer toegankelijkheidsinstellingen aan Windows 11.

Deze omvatten zaken als systeembrede live bijschriften die automatisch worden gegenereerd uit alle audio die op dat moment wordt afgespeeld. Deze live bijschriften stoppen niet langer wanneer je de app die de audio afspeelt minimaliseert, maar verschijnen standaard bovenaan het scherm. Dit maakt het makkelijker voor gebruikers om te multitasken terwijl ze de audio blijven volgen.

Voor virtuele vergaderingen kunnen de Windows 11 live bijschriften ook worden gebruikt om het gesprek te transcriberen. Dit maakt het gemakkelijk om mee te volgen en een verslag te hebben van wat er gebeurt.

Narrator wordt ook bijgewerkt om meer natuurlijk klinkende stemmen te gebruiken dankzij Microsofts geavanceerde tekst-naar-spraak technologie. Deze stemmen zullen de natuurlijke spraak weerspiegelen en het aangenamer maken voor degenen die Narrator in hun dagelijks leven gebruiken.

Microsoft heeft gezegd dat het ook heeft gewerkt om de stemtoegang toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer gebruikers nu voor het eerst gebruik maken van spraaktoegang om hun computer met hun stem te bedienen, worden ze door een interactieve tutorial geleid. Je krijgt ook een volledige lijst met mogelijke spraakopdrachten door te vragen "wat kan ik zeggen?".

Focus-sessies

Deze Windows 11 update bevat ook een nieuwe ervaring genaamd Focus sessies.

Als je je moet concentreren op wat je doet, kun je Focus-sessies en Do No Disturb gebruiken om vervelende onderbrekingen van meldingen, knipperende apps in de taakbalk en ook taakbalkbadges uit te schakelen.

Focussessies werkt ook met een timer om je aan te sporen pauzes te nemen en je productiviteit te verhogen.

Verbeterde snap lay-outs

Snap lay-outs zijn een populaire functie van Windows 11 waarmee je je werklast kunt optimaliseren voor multitasking.

Nu maakt Microsoft Snap lay-outs veelzijdiger. Het zal beter werken met aanraaknavigatie en ook mooi werken met meerdere Microsoft Edge browsertabbladen.

Je ziet er op je best uit tijdens gesprekken

Deze Windows 11-update bevat Windows Studio-camera- en audio-effecten die zijn ontworpen om je te helpen er op je best uit te zien en te klinken tijdens videogesprekken.

Deze maken gebruik van geavanceerde kunstmatige intelligentie om achtergrondgeluid te elimineren, je automatisch in te kaderen op het scherm, je achtergrond te vervagen en ook oogcontact te helpen onderhouden.

Deze instellingen zijn beschikbaar in Microsoft Teams, maar verschijnen ook in heel Windows, zodat ze ook in andere apps voor videogesprekken kunnen worden gebruikt.

Tools voor ontwerpers en gamers

Microsoft zegt dat het van Windows de beste plek wil maken om games te spelen (pak die Xbox!), maar het wil ook makers van games helpen om zich gemakkelijk uit te drukken. Daarom is Clipchamp nu inbegrepen bij Windows 11 en maakt het bewerken van gamevideo's eenvoudig.

De Windows 11 2022-update brengt ook prestatieoptimalisaties om je game-ervaring nog soepeler te maken. Windows 11 zal verbeterde latentie hebben en andere handige functies zoals Auto HDR, een nieuwe HDR-kalibratie-app en Variable Refresh Rate op windowed games ook.

Hoewel je via de Microsoft Store en GamePass genoeg games voor Windows kunt krijgen, wil Microsoft je ook toegang geven tot meer. Om dit mogelijk te maken breidt het de Amazon Appstore Preview uit naar meer regio's en geeft het meer gebruikers toegang tot meer dan 20.000 Android apps en games.

De Xbox Game Bar krijgt een update en je ziet ook een nieuwe Controller-balk die je toegang geeft tot recent gespeelde games en launchers met slechts een paar klikken of door op de Xbox-knop op je Xbox-controller te drukken.

Tabbladen in Verkenner

Met een mix van wijzigingen in Windows 11 voegt Microsoft ook tabbladen en andere verbeteringen toe aan Bestandsbeheer.

Je kunt nu snel toegang krijgen tot je belangrijkste bestanden en mappen, ze vastzetten voor snelle toegang en zelfs update-informatie zien over gedeelde bestanden.

Hoe krijg je de Windows 11 2022 update

De Windows 11 2022 Update (ook bekend als Windows 11, versie 22H2) wordt gefaseerd uitgerold. Zo kan Microsoft ervoor zorgen dat de update volledig compatibel is en er geen problemen zijn. Het kan dus zijn dat je even moet wachten, maar de update komt via Windows Updates.

Klik op de Windows startknop Zoek naar "Windows Update Instellingen" Klik om te controleren op updates

U kunt hier ook de "gezondheid" van de huidige update controleren.

