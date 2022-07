Hoe u gemakkelijk uw scherm kunt opnemen in Windows

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je een video wil opnemen van wat je aan het doen bent in Windows , dan zijn er verschillende manieren om dat te doen en sommige zijn verrassend gemakkelijk te doen.

We hebben al eerder geschreven over hoe je gemakkelijk gameplaybeelden kunt opnemen om te delen op YouTube en andere sites, maar als je niet-gameplay dingen wilt opnemen, dan is dat ook mogelijk.

Laat je hier niet verwarren, hoewel de Xbox Game Bar "game" in zijn titel heeft kan het nog steeds worden gebruikt om je acties binnen Windows ook op te nemen. Dus als er een bepaald venster of toepassing is die je wilt opnemen is het gemakkelijk genoeg om dat te doen met slechts een paar klikken.

Voor de meeste toepassingen is de Xbox Game Bar de eenvoudigste manier om opnamen te maken in Windows, omdat deze standaard in Windows is ingebouwd en er dus geen extra downloads nodig zijn. Zolang je Windows 10 of Windows 11 gebruikt, kun je deze stappen volgen om te beginnen met opnemen.

U kunt deze methode echter alleen gebruiken om één venster of toepassing op te nemen, niet het hele bureaublad of alles wat er in Windows gebeurt.

Klik op het programma dat u wilt opnemen om ervoor te zorgen dat het de belangrijkste focus is

Druk dan tegelijkertijd op de Windows-toets en G op je toetsenbord om de Xbox Game Bar te openen

Zoek linksboven naar het "capture" vakje

Klik op de opnameknop (de cirkel)

Druk nogmaals op Win en G om de overlay te sluiten en de actie uit te voeren die je probeert op te nemen

Als je klaar bent open je de Xbox Game Bar en klik je op stop

Je vindt de opgenomen beelden in de map "videos" in Windows Verkenner

Je kunt de opname ook starten en stoppen zonder de Xbox Game Bar te openen. Om dit te doen druk je op ALT+WIN+R om de opname te starten en vervolgens op ALT+WIN+R om de opname te stoppen. Je kunt ook op ALT+WIN+M drukken om je microfoon aan en uit te zetten tijdens het opnemen, voor het geval je commentaar of een voice-over nodig hebt voor de video.

Video's die op deze manier zijn opgenomen, worden opgeslagen in MP4-indeling en zijn dus gemakkelijk te bewerken in uw favoriete videobewerkingssoftware.

Hoewel Nvidia's GeForce Experience vooral gericht is op gamers, kan het ook worden gebruikt om dingen in Windows op te nemen. Dit is een andere gratis en relatief eenvoudige manier om gemakkelijk op te nemen in Windows.

Als je een gaming PC hebt met een Nvidia grafische kaart, dan is de kans groot dat je Nvidia's GeForce Experience al geïnstalleerd hebt. Zo niet, dan is het zeker de moeite waard, omdat het niet alleen het opnemen van video's vereenvoudigt, maar ook het up-to-date houden van de stuurprogramma's van je grafische kaart.

Net als bij de Xbox Game Bar heb je maar een paar drukken op de knop nodig om aan de slag te gaan. Druk op ALT+Z om de overlay te openen.

Je moet wat instellingen aanpassen om het opnemen van je bureaublad toe te staan. Er zijn standaard enkele privacy-instellingen om te voorkomen dat u per ongeluk privé-dingen opneemt, dus u hoeft deze alleen maar eerst aan te passen.

Om dit te doen:

Druk op ALT+Z om de overlay te openen

Klik op het instellingen tandwiel aan de rechterkant

Scroll naar beneden naar "privacy controle" en klik

Klik om desktop capturing in te schakelen

Dit zal u dan toelaten om uw scherm in Windows op te nemen.

Om te beginnen met het opnemen van Windows activiteit kunt u dan gewoon klikken op opnemen en "start opname". Als alternatief kunt u op ALT+F9 drukken om de opname te starten en vervolgens weer op ALT+F9 drukken om de opname te stoppen als u klaar bent.

Als je klaar bent vind je de opnames in je video map in Windows Verkenner.

Open Broadcast Studio (aka OBS Studio) is wellicht één van de krachtigste manieren om op te nemen op een Windows machine, Mac of Linux PC. Het is gratis te downloaden en vrij eenvoudig te gebruiken.

Als je alleen op zoek bent om opnamen te maken en niets anders, pak dan dit. Download en installeer de software en wanneer je het voor het eerst opstart zal je door een wizard geleid worden die vraagt of je wil optimaliseren voor streaming of opname. Kies opname en volg de aanwijzingen.

De eenvoudigste manier om vervolgens je acties op te nemen is door gebruik te maken van display recording om alles wat op je monitor gebeurt op te nemen.

Linksonder in OBS Studio zie je een vakje met de tekst "bronnen".

Onderaan staat een plus-pictogram. Klik daarop om een bron toe te voegen.

Selecteer in de lijst "Display capture" en vervolgens de monitor die je wilt opnemen

Klik dan op ok

Aan de rechterkant, onder controls, klik op "start recording"

Minimaliseer OBS Studio en ga aan de slag

Als je klaar bent, open je de app weer en klik je op stop opname

Standaard worden de opnames opgeslagen onder C:\UsersXXXXVideos

U kunt ook sneltoetsen gebruiken om opnamen te starten en te stoppen. U kunt deze vinden en uw eigen sneltoetsen instellen door rechtsonder op Instellingen te klikken en vervolgens naar Sneltoetsen te navigeren.

Als u niet uw hele monitor wilt opnemen, kunt u er ook voor kiezen om alleen specifieke apps op te nemen. Om dat te doen, herhaalt u de bovenstaande stappen, maar in plaats van"beeldscherm vastleggen" kiest u"venster vastleggen" en vervolgens selecteert u het specifieke venster dat u wilt opnemen in het vervolgkeuzemenu. Dit kan handig zijn om onbedoelde opnames van onnodige dingen te voorkomen die u vervolgens moet bewerken - zoals het minimaliseren en maximaliseren van OBS Studio.

Onder de instellingen kunt u ook kiezen om uw microfoon toe te voegen als u een voice-over of commentaar voor uw video nodig hebt.

Merk op dat opnames in OBS standaard worden opgeslagen als MKV-bestanden. Dit helpt als OBS crasht, maar kan pijnlijk zijn voor ander gebruik. Maak je echter geen zorgen, het is eenvoudig om MKV bestanden te converteren naar MP4. Als je klaar bent met opnemen, klik je op "bestand" in het linker bovenmenu van OBS Studio en dan op "Remux Opnamen". Klik op de puntjes en zoek de bestanden die je wilt converteren en klik dan op remux. Klaar.

Geschreven door Adrian Willings.