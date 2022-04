Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft Windows heeft de mogelijkheid om verbinding te maken met uw telefoon om te bellen, meldingen te bekijken en toegang te krijgen tot uw foto's.

De functie is meer dan drie jaar geleden toegevoegd aan Windows 10 in de vorm van een app genaamd Your Phone en is nu geïntegreerd in het installatieproces voor Windows 11 .

Microsoft heeft aangekondigd dat de Your Phone-app een nieuwe naam krijgt als Phone Link en belooft je Android Phone en pc nog dichter bij elkaar te brengen.

Samen met de rebranding introduceert Microsoft een geheel nieuwe interface met navigatie met tabbladen, waardoor uw meldingen te allen tijde zichtbaar blijven.

Het ontwerp is ook opgeknapt en is nu meer in lijn met de rest van de Windows 11-ervaring, met nieuwe pictogrammen, illustraties en veranderingen in het kleurenpalet.

Microsoft zegt dat het aanzienlijke verbeteringen heeft aangebracht in het installatieproces, wat zeer welkom is omdat het momenteel een beetje rommelig aanvoelt, waardoor gebruikers webadressen in hun browser moeten typen. Het nieuwe proces moet installatie mogelijk maken "met het gemak van het scannen van een QR-code ".

De Your Phone Companion Android-app zal ook worden hernoemd, nu via Link to Windows en met hetzelfde pictogram als de desktop-applicatie.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Ten slotte zegt Microsoft dat het nauw heeft samengewerkt met Samsung en Surface Duo voor een diepere integratie met Phone Link.

Met deze apparaten kunt u apps starten die onlangs op uw telefoon werden uitgevoerd en deze op de pc blijven gebruiken.

Als je klaar bent om het zelf uit te proberen, kun je dat hier doen.

Geschreven door Luke Baker.