(Pocket-lint) - Microsoft brengt zijn eerste grote update voor Windows 11 uit - en het bevat een openbare preview (alleen in de VS) van Android-apps op Windows 11.

Deze laatste update bevat eigenlijk een aantal nieuwe toevoegingen, van een opnieuw ontworpen Kladblok- en Media Player-apps tot verbeteringen in de taakbalk. Maar de openbare preview van Android-apps op Windows 11 is misschien wel de meest opvallende, omdat je hiermee apps uit Amazon's Appstore kunt installeren. Het is een kleiner aantal Android-apps in vergelijking met de Google Play Store, maar het is nog steeds cool.

In feite biedt deze vroege release meer dan 1.000 apps, waaronder Amazon's eigen Audible- en Kindle-apps en titels van derden. Om aan de slag te gaan met de preview, open en update de Microsoft Store (klik op Updates ophalen in Microsoft Store > Bibliotheek), zoek vervolgens naar je favoriete titels of verken de verzameling Android-apps en -games van Microsoft en download ze via de Amazon Appstore.

Een andere grote verandering betreft de taakbalk: de tijd en datum zullen eindelijk op meerdere monitoren beschikbaar zijn. De weerwidget is ook terug en er is een nieuwe mute/unmute-functie in de taakbalk voor Microsoft Teams-oproepen. U kunt tijdens een Microsoft Teams-gesprek ook snel een specifieke app of venster direct vanuit de taakbalk delen. Wat betreft die opnieuw ontworpen Windows 11-apps, bevat Kladblok nu ongedaan maken in meerdere stappen, een vernieuwde zoekinterface en ondersteuning voor de donkere modus, terwijl de Media Player-app Groove Music vervangt door een nieuw ontwerp.

Microsoft belooft meer functies voor Windows 11, naast de jaarlijkse update. Het test dit jaar zelfs experimentele functies, zoals behangstickers en een bijgewerkte tabletmodus.

Geschreven door Maggie Tillman.