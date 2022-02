Microsoft Teams heeft binnenkort integratie met LinkedIn en OneDrive

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft werkt aan meer updates voor Microsoft Teams met nieuwe integraties met zowel LinkedIn als OneDrive. Het bedrijf werkt regelmatig aan het updaten van Teams om het gebruiksvriendelijker te maken, nu de Microsoft 365-roadmap laat zien dat er in de toekomst meer komt.

Een van deze geplande updates omvat een intelligente integratie met LinkedIn. Hierdoor kunnen Microsoft Teams-gebruikers het LinkedIn-profiel van hun collega zien tijdens een één-op-één chat. Dit zal duidelijk nuttig zijn wanneer de gebruikers deel uitmaken van een grote organisatie en enige achtergrond nuttig zal zijn voor vergaderingen of teambuilding.

Deze integratie zal naar verwachting een LinkedIn-tabblad toevoegen aan het chatvenster voor informatie in één oogopslag over alle belangrijke dingen die u normaal gesproken op LinkedIn zou zien. LinkedIn is immers een Microsoft-product, dus deze integratie is volkomen logisch en zal voor velen een welkome aanvulling zijn.

Naast deze wijziging werkt Microsoft ook aan een nauwere integratie met OneDrive. Als u OneDrive voor bedrijven gebruikt, kunt u uw bestanden gemakkelijker bekijken.

Microsoft zegt dat het in OneDrive een sectie 'Uw teams' toevoegt waarmee gebruikers gemakkelijk alle bestanden in Microsoft Teams kunnen vinden en ermee kunnen werken. Dit is handig wanneer u bestanden in Teams hebt gedeeld, maar bent vergeten waar ze oorspronkelijk zijn gedeeld en u ze opnieuw moet uitgraven.

Deze veranderingen staan momenteel op de routekaart en zullen naar verwachting ergens in april 2022 plaatsvinden.

Geschreven door Adrian Willings.