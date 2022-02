The Metaverse gaat in wezen over games, zegt Microsoft-baas

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Veel bedrijven lijken zich te richten op de Metaverse en wat dat zou kunnen betekenen voor de toekomst van internet. Microsoft is er natuurlijk erg enthousiast over.

Satya Nadella, CEO van Microsoft, heeft onthuld dat het plan van het bedrijf voor de overname van Activision Blizzard gedeeltelijk werd ingegeven door Metaverse. Dat en een motivatie om "the next internet" te creëren.

Op het moment van de aankondiging van de overname, heeft het bedrijf de logica erachter beschreven:

"Deze overname zal de groei in de gaming-activiteiten van Microsoft op mobiel, pc, console en cloud versnellen en zal bouwstenen opleveren voor de metaverse."

Satya Nadella, voorzitter en CEO breidde verder uit "Gaming is tegenwoordig de meest dynamische en opwindende categorie in entertainment op alle platforms en zal een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van metaverse platforms..."

In een interview met The Financial Times heeft Nadella nu verder gesproken over de toekomstvisie van het bedrijf:

"Metaverse gaat in wezen over het maken van games... Het gaat erom mensen, plaatsen en dingen [in] een physics engine te kunnen plaatsen en vervolgens alle mensen, plaatsen en dingen in de physics engine met elkaar in verband te brengen. Jij en ik zal binnenkort op een vergadertafel zitten met onze avatars of onze hologrammen of zelfs 2D-oppervlakken met surround-audio. Raad eens? De plaats waar we dat voor altijd hebben gedaan... is gamen.'

"En dus, de manier waarop we zelfs de systeemkant benaderen van wat we gaan bouwen voor de metaverse, is in wezen het bouwen van games democratiseren... mensen, plaatsen, [en] dingen gedigitaliseerd en met elkaar in verband met hun fysieke aanwezigheid."

"Voor mij geeft het feit dat we goed zijn in het bouwen van games ons de toestemming om dit volgende platform te bouwen, dat in wezen het volgende internet is..."

Het lijkt erop dat het plan voor de toekomst interessant is. En dat het is om "jij" in het spel en in de Metaverse te plaatsen.

Geschreven door Adrian Willings.