Windows Taakbeheer krijgt mogelijk eindelijk de donkere modus (en meer upgrades)

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Microsoft constant bezig is met het verbeteren van Windows 11 en een van de recente updates waar het bedrijf aan werkt, is het vernieuwen van Taakbeheer.

Deze wijzigingen zijn ontdekt in de Windows Insider- build van Windows 11 en geven een idee van wat er in de toekomstige updates voor het besturingssysteem komt.

Aangezien de wijzigingen voor Windows 11 zijn, krijgt Taakbeheer natuurlijk een revisie met vergelijkbare en bekende ontwerpelementen. Die elementen omvatten verschillende dingen, evenals het modern ogende doorschijnende Mica-effect waarmee je de kleuren van andere apps of je bureaublad door de app kunt zien bloeden. Het krijgt ook een zijbalk en een weergave met tabbladen.

Een van de eenvoudigste maar waarschijnlijk meest welkome veranderingen is de toevoeging van een donkere modus voor de app om het je ogen gemakkelijker te maken.

Twitter-gebruiker @FireCubeStudios plaatste enkele afbeeldingen die de ontwikkelingsbuild lieten zien om ons een idee te geven van wat er gaat komen.

Meer complete afbeeldingen van verschillende secties in de nieuwe Fluent Design Task Manager met moderne koptekst. #Windows11 #FluentDesign pic.twitter.com/DHJ8pKAdIN — FireCube (@FireCubeStudios) 19 januari 2022

Op dit moment is het afwachten tot de wijzigingen in de uitrol van Taakbeheer. Als je echter de nieuwste ontwikkelingsversie hebt, heb je er toegang toe en FireCube geeft hier enkele tips over hoe je dat kunt doen als je enthousiast bent.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

We zijn zeker enthousiast over de veranderingen en kijken ernaar uit om ze te zien verschijnen.

Geschreven door Adrian Willings.