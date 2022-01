Microsoft laat je binnenkort misschien YouTubers volgen in Edge

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Microsoft werkt aan enkele updates voor zijn Edge-browser die de mogelijkheid bieden om YouTubers rechtstreeks vanuit je browser te volgen.

Met de meest recente Canary-builds van de Edge-browser heeft het bedrijf een functie toegevoegd die een "followable web" -integratie omvat. Met dit systeem kun je YouTubers eenvoudig rechtstreeks vanuit je browser volgen.

Dit werd oorspronkelijk opgemerkt door Redditor Leopeva64 die zag dat er een nieuwe volgknop was verschenen in de adresbalk van Bing tijdens het browsen op YouTube. Door op die volgknop te klikken, kan een gebruiker ze toevoegen aan de verzamelingen in Microsoft Edge . Wanneer je verschillende makers aan je collectie hebt toegevoegd, kun je recente berichten van hen in de collectie zien.

Op dit moment bevindt het zich duidelijk nog in de vroege ontwikkelingsfasen, omdat het alleen in de Canarische ontwikkelaarsbuilds zit en ook nog niet alle YouTubers ondersteunt. Het is interessant om te zien dat Microsoft aan tools zoals deze werkt om u te helpen uw favoriete inhoud gemakkelijk te vinden en te volgen.

De volgknop is in wezen een nieuw RSS-achtig systeem, maar voor het volgen van YouTubers in plaats van bloggers of uitgevers. Ook Google heeft geëxperimenteerd met manieren om gebruikers de makers van inhoud ook rechtstreeks in zijn browser te laten volgen. Beide bedrijven lijken vastbesloten om het voor u eenvoudig te maken om gemakkelijk op de hoogte te blijven van uw favoriete makers van inhoud.

Er is momenteel geen officieel woord over wanneer de nieuwe functie volledig voor het publiek wordt uitgerold, maar het kan een kwestie van tijd zijn.

Geschreven door Adrian Willings.