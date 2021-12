Microsoft ondersteunt end-to-end-encryptie voor alle Microsoft Teams-gebruikers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft rolt end-to-end-encryptie uit naar Microsoft Teams voor één-op-één-gesprekken.

Het bedrijf test het toevoegen van encryptie aan Teams al een tijdje sinds het voor het eerst werd aangekondigd in oktober . Nu wordt de optie om het in te schakelen voor één-op-één-gesprekken uitgerold en hebben beheerders de mogelijkheid om het in te schakelen.

Deze codering betekent dat degenen die aan het bellen zijn, veilig kunnen rusten in de wetenschap dat hun gesprek uit de buurt van nieuwsgierige ogen en oren wordt gehouden. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de oproep gecodeerd voordat deze wordt verzonden en alleen gedecodeerd door de beoogde ontvanger. Niemand anders heeft toegang tot de oproepgegevens of het ontsleutelde gesprek - zelfs Microsoft niet.

Alle realtime spraak- en videogegevens zijn gecodeerd, maar beide partijen moeten de end-to-end-coderingsinstelling hebben ingeschakeld.

Het is vermeldenswaard dat als end-to-end-codering is ingeschakeld, dit andere functies uitschakelt die gewoonlijk beschikbaar zijn. Functies zoals opnemen, live ondertiteling, oproepen doorverbinden en anderen toevoegen aan de oproep werken niet naast end-to-end-codering.

Ondertussen wil Microsoft erop wijzen dat codering in Microsoft 365 er is om uw chats, gedeelde bestanden en andere inhoud die normaal gesproken in een gesprek zou zitten, te beschermen.

Als het door uw organisatie is geactiveerd, kunt u hier lezen hoe u end-to-end-encryptie inschakelt .