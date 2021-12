Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft voegt een eenvoudige video-editor toe aan zijn mobiele Office -app, hoewel het moeilijk te zeggen is waarom precies.

De functie werd onthuld in een update van de Microsoft 365 Roadmap , waarin staat dat later deze maand een video-editor voor Android-gebruikers zal worden uitgerold.

Met de editor kunnen gebruikers korte videoclips maken en bewerken, en deze delen met mensen in hun netwerk.

Er zijn al honderden geweldige apps voor videobewerking voor Android , dus de beslissing van Microsoft om er een in Office op te nemen, is een beetje raadselachtig.

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 3 December 2021

Het is misschien leuk voor bestaande gebruikers van de Office-app om videos te kunnen bewerken zonder dat er extra apps nodig zijn, maar als je serieuzer bent in het maken van videos, dan zou je in plaats daarvan iets als Premiere Rush CC kunnen proberen - dat zal ongetwijfeld meer flexibiliteit en tools bieden.

Deze update volgt op de toevoeging van premium creatieve inhoud door Microsoft aan Office. Met deze functie kunnen gebruikers samengestelde afbeeldingen, stickers en pictogrammen aan hun documenten toevoegen.

Nogmaals, lang niet zo flexibel als iets als Photoshop , maar het is zeker fijn om snel en gemakkelijk een beetje creatieve flair toe te kunnen voegen op een platform dat normaal gesproken niet met dergelijke dingen wordt geassocieerd.

Zijn deze nieuwe updates een teken dat Microsoft Office in creatieve richting zal blijven groeien? De tijd zal het leren, maar voor nu zijn ze toch best handig om te hebben.