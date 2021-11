Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dagen nadat Facebook zijn versie van een metaverse aankondigde, heeft Microsoft aangekondigd dat het een metaverse binnen Teams bouwt - compleet met virtuele ruimtes en geanimeerde avatars.

Een metaverse is in wezen een digitale wereld vol digitale tweelingen van mensen, plaatsen en dingen. Het is een versie van internet waar avatars van mensen virtueel kunnen samenkomen om te communiceren, samen te werken en te delen op elk apparaat. De metaverse omgeving van Microsoft voor Teams maakt gebruik van het "Mesh"-platform. Het is allemaal ontworpen om gebruik te maken van Microsofts mixed reality-inspanningen en HoloLens-technologie, zodat iedereen kan videobellen in virtuele ruimtes met behulp van geanimeerde avatars.

Op Ignite 2021 liet Microsoft Mesh de toekomst van Teams lijken.

Vanaf 2022 zal Teams zelfs helpen de vermoeidheid te verminderen van het de hele dag moeten videobellen. Microsoft heeft virtuele ruimtes in Teams bedacht, waar je aan projecten kunt werken of zelfs games kunt spelen met Microsoft-apps - maar met geanimeerde avatars. Zo kun je meedoen zonder dat je je webcam hoeft aan te zetten als je daar geen zin in hebt. Microsoft zei dat het zelfs kunstmatige intelligentie gebruikt om je vocale signalen te detecteren en je avatar te animeren.

Interessant is dat je geen VR-headset nodig hebt om avatars in Teams te zien en te gebruiken.

Hoewel ze duidelijk zijn geoptimaliseerd voor gebruik met een VR-headset of AR-headset, zouden avatars in Teams moeten werken in zowel reguliere 2D- als 3D-vergaderingen. Kortom, vanwege Microsoft Mesh moeten de virtuele ruimtes en geanimeerde avatars in Teams toegankelijk zijn vanaf meerdere soorten apparaten.