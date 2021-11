Wat is Microsoft Loop en waarom is het niet ingebouwd in Teams?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft een nieuwe Office-app geïntroduceerd, Loop genaamd, die is ontworpen om gebruikers een nieuwe manier te bieden om samen te werken aan documenten.

In 2019 lanceerde Microsoft het Fluid Framework om ontwikkelaars de tools te geven om realtime, op bewerking gebaseerde applicaties te maken. Tijdens de Ignite-conferentie in november 20021 nam Microsoft de wraps van Loop en onthulde dat het gebaseerd is op Fluid. Hier is alles wat je moet weten over Loop.

Microsoft zei dat Loop een nieuwe app is die "een krachtig en flexibel canvas combineert met draagbare componenten die vrij bewegen en synchroon blijven tussen apps".

Het is op dit moment allemaal erg PR-taal, maar voor zover we kunnen zien, geeft Microsoft 365 abonnees een nieuwe manier om op afstand samen te werken. Je kunt alles wat je nodig hebt voor een project in een enkele werkruimte organiseren en draagbare "componenten" gebruiken om het werk in chat, vergaderingen of documenten te voltooien. Het idee is dat je Loop kunt gebruiken om samen een project te creëren en de voortgang bij te houden met meldingen, gemarkeerde wijzigingen, statuslabels, takenlijsten en meer.

Microsoft belooft de komende maanden meer over Loop bekend te maken, maar de app lijkt drie hoofdfuncties te hebben:

Werkruimten: dit zijn ruimtes waarin jij en je team dingen in een project kunnen groeperen. Je kunt zien wat iedereen doet en de voortgang bijhouden.

dit zijn ruimtes waarin jij en je team dingen in een project kunnen groeperen. Je kunt zien wat iedereen doet en de voortgang bijhouden. Paginas: dit zijn "canvases" om componenten te ordenen en links, bestanden of gegevens voor een project op te halen. Ze zijn flexibel en groeien als je ze toevoegt.

dit zijn "canvases" om componenten te ordenen en links, bestanden of gegevens voor een project op te halen. Ze zijn flexibel en groeien als je ze toevoegt. Componenten: Microsoft beschrijft componenten als "atomaire eenheden van productiviteit waarmee u kunt samenwerken" op een Loop-pagina of in een chat, e-mail, vergadering of document. Componenten kunnen lijsten, tabellen, notities of iets specifieks zijn, zoals een verkoopkans van een klant uit Dynamics 365.

Dat is eigenlijk in de maak, met Loop-componenten, maar er komt ook een speciale Loop-app.

Microsoft heeft niet gezegd wanneer de Loop-app beschikbaar zal zijn, maar wel dat Loop-componenten zijn uitgerold in andere Office-apps, zoals Teams, Outlook en OneNote. (Zie de video over technische sessies van Microsoft hier voor meer informatie over Loop-componenten en hoe ze werken.)

Vermoedelijk heeft Loop een Microsoft 365-abonnement nodig, omdat het nauw wordt geïntegreerd met andere Microsoft 365 Office-apps .

Microsoft heeft hier een speciale webpagina voor Loop, evenals een aankondigingsblog op Loop hier.

