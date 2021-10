Android-apps uitvoeren en testen op Windows 11

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft staat nu bètatesters toe om Android-apps uit te proberen op hun Windows 11- machines.

Het bedrijf heeft een subsysteem in Windows 11 gebouwd om ondersteuning voor Android-apps mogelijk te maken. Een preview-versie van dit subsysteem voor Android gaat live, en dat geeft toegang tot apps uit de Amazon Appstore. Als u enkele van deze apps op uw Windows-pc wilt proberen, is dat eenvoudig. Dit is wat u moet doen.

Ook: Microsoft Windows 11: functies, releasedatum en meer

Microsoft werkte samen met Amazon om 50 apps aan te bieden voor Windows Insiders om te testen op Windows 11. Houd er rekening mee dat er meer dan drie miljoen apps beschikbaar zijn in de Google Play Store en meer dan 600.000 in de Appstore van Amazon.

Hier is een select aantal Android-apps die u kunt proberen op Windows 11:

Lords Mobiel

De reis van juni

Muntmeester

Kindle

Lego Duplo Wereld

Khan Academy Kinderen

Apps kunnen worden geladen via de Microsoft Store, waar apps worden weergegeven die naar de Amazon Appstore verwijzen en die u kunt laden en installeren.

Hier zijn een paar gedragingen die u kunt verwachten bij het testen van Android-apps op Windows 11:

Beste iPhone-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 20 October 2021

Android-apps kunnen naast andere Windows-apps worden uitgevoerd.

U kunt ze ook vastmaken aan het menu Start of de taakbalk.

Android-apps zijn geïntegreerd in Alt + Tab en Taakweergave.

U kunt meldingen van meldingen van Android-apps bekijken in het actiecentrum.

U kunt uw klembord delen tussen een Windows-app en een Android-app.

Veel Windows-toegankelijkheidsinstellingen zijn ook van toepassing op Android-apps.

U moet een Windows Insider worden om Android-apps op Windows 11 te testen. Microsoft schakelt momenteel alleen Android-apps in het bètakanaal van Windows 11 in. Het is van plan om de preview naar Dev Channel-gebruikers "op de weg" te brengen. Het bètakanaal is perfect voor early adopters die willen zien wat de toekomst biedt of de nieuwste Windows-updates en -functies willen valideren, maar toch betrouwbare updates nodig hebben die zijn gevalideerd door Microsoft.

U kunt zich hier aanmelden voor het Microsoft Insider-programma .

Nadat u zich hebt ingeschreven, navigeert u naar: Instellingen > Update en beveiliging > Windows Insider-programma.

In het bètakanaal moet uw Windows 11-pc zijn ingesteld op de Amerikaanse regio.

Zie de ondersteuningspagina van Microsoft voor meer informatie over hoe Windows Insider werkt.

Je hebt een compatibele pc nodig . Gebruik de PC Health Check-app van Microsoft om te zien of uw systeem wordt ondersteund. Het subsysteem van Microsoft ondersteunt pcs met AMD-, Intel- en Qualcomm-processors. Microsoft zei ook dat het samenwerkte met Intel om Arm-only-apps mogelijk te maken op AMD- en Intel-apparaten.

Je hebt ook een in de VS gevestigd Amazon-account nodig om toegang te krijgen tot de Amazon Appstore en om Android-apps te downloaden en te installeren.

Bekijk de aankondiging van Microsofts blogpost voor meer informatie.