(Pocket-lint) - Windows 11 zit boordevol verschillende functies, waarvan sommige zo verborgen of genesteld zijn dat ze niet meteen duidelijk zijn.

We tonen enkele van de functies die het waard zijn om te gebruiken, evenals enkele tips en trucs om de prestaties van uw machine of uw eigen productiviteit te verbeteren.

Snap-lay-outs

Met Windows 11 heeft Microsoft de manier waarop het snappen van Windows werkt verbeterd, zodat het eenvoudiger is om niet alleen vensters naast elkaar te plaatsen, maar ze ook in te delen zoals u dat wilt.

Sleep open vensters naar de zijkant van het scherm en je zult zien dat ze op hun plaats klikken, maar het is nu ook mogelijk om ze gemakkelijker en in verschillende vormen en maten te herschikken.

Zodra u vensters (zoals een browser bijvoorbeeld) opzij hebt geklikt, kunt u eenvoudig uw muis gebruiken om te slepen en het formaat te wijzigen of de vorm te wijzigen.

Gebruik de Windows-toets + richtingspijlen en u kunt vensters ook gemakkelijk verplaatsen en vergroten/verkleinen naar verschillende posities en formaten. Dit maakt de productiviteit een stuk eenvoudiger. Nog meer met de toevoeging van Snap Groups.

Snap Groepen

Zodra u meerdere vensters in een bepaalde lay-out heeft geplaatst, zult u zien dat ze automatisch worden gegroepeerd in de taakbalk.

Plaats de muisaanwijzer op een van de apps en je ziet de optie voor de groep in de lijst. Klik op die groep en het brengt alle gegroepeerde apps naar de voorgrond op dezelfde manier waarop u ze eerder had gepositioneerd.

Dit is geweldig, want het betekent dat als je aandacht wordt afgeleid door andere dingen, je met slechts een paar klikken gemakkelijk terug kunt springen in wat je aan het doen was.

Meerdere bureaubladen

Als het naast elkaar klikken van Windows u niet productief genoeg maakt. Dan is meerdere desktops wellicht de oplossing.

Druk op de Windows-toets en tab en je ziet dan onderaan het scherm dat er een optie is om meerdere desktops aan te maken. U kunt dan verschillende apps op verschillende desktops hebben en er gemakkelijk tussen schakelen. Nog meer groeperen, nog meer mogelijkheden voor productiviteit.

Oude menus

Windows 11 heeft een aantal wijzigingen in menus en lay-outs van dingen. Maar als u overstapt van Windows 10 en merkt dat u gefrustreerd raakt door deze lay-outwijzigingen, dan is er een oplossing.

Als u bijvoorbeeld met de rechtermuisknop op het bureaublad klikt en merkt dat u niet gemakkelijk iets kunt zien dat u zou verwachten (zoals Nvidia-weergave-instellingen), staat er onderaan een knop om "meer opties weer te geven". U kunt daarop klikken of op Shift + F10 drukken om toegang te krijgen tot verouderde menus.

Hoe zet je je startmenu weer aan de linkerkant

Met Windows 11 heeft Microsoft het startmenu naar het midden van het scherm verplaatst. Dit is om het natuurlijker bruikbaar te maken, maar als je geen fan bent van verandering, maak je dan geen zorgen, want het is gemakkelijk om het terug naar links te verplaatsen.

Volg hiervoor deze stappen:

Klik op de Windows-toets op uw toetsenbord om te beginnen met zoeken en typ "taakbalkinstellingen" Scrol in het menu dat verschijnt naar beneden en klik op "taakbalkgedrag" Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu taakbalk uitlijnen en selecteer "links".

Eenvoudig.

Instellingen voor gemakkelijke toegang

Wist u dat er een snellere manier is om bij enkele van de essentiële instellingen en knoppen te komen - zelfs eenvoudige dingen zoals het uitschakelen van uw machine.

Klik met de rechtermuisknop op de startknop en er verschijnt een menu met toegang tot taakbeheerders, instellingen, zoeken, energiebeheer en meer. Veel gemakkelijker dan door meerdere menus te spitten.

Donkere modus inschakelen

Het is mogelijk om een aantal verschillende instellingen in Windows 11 te wijzigen, waaronder het in- en uitschakelen van transparantie, het aanpassen van kleuren en zelfs het selecteren van de donkere modus in alle apps.

Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op personaliseren en klik vervolgens op kleuren. Van daaruit kunt u vervolgens een aantal instellingen aanpassen, waaronder overschakelen naar de donkere modus.

Doe rustig aan met je ogen

Vindt u dat u moeite heeft met slapen na een lange dag achter uw pc? Geen probleem, Windows 11 heeft een "nachtlampje"-modus die een deel van de hardheid van uw scherm wegneemt en de druk op uw ogen verlicht.

Klik op de Windows-toets en zoek naar "Nachtlicht", dan kun je het meteen toepassen of een tijd instellen waarop je het liever wilt laten branden.

Schud om te minimaliseren

Als je te veel vensters open hebt staan, kan deze instelling je helpen je te concentreren of afleiding te voorkomen.

Deze instelling is al een tijdje in Windows, het is standaard uitgeschakeld in Windows 11, maar is eenvoudig in te schakelen.

Druk op de Windows-toets en typ "Multitasking" vanaf daar vind je een winder met een optie voor "titelbalkvenster schudden". Zet dat aan. Wanneer u vervolgens een raam aan de bovenkant pakt en schudt, zal Windows 11 al het andere minimaliseren. Als je klaar bent, kun je het schudproces herhalen en krijg je alle andere vensters weer in beeld.

Compacte mapweergave

De ontwerprevisie van Windows 11 betekent dat er enkele subtiele veranderingen zijn in de lay-out en het ontwerp van dingen. Dit omvat een beetje extra ruimte tussen mappen en filers in verkenner.

Als je echter geen fan bent, kun je teruggaan naar de Windows 10-stijl door op weergave te klikken en vervolgens "compacte weergave" te selecteren in het vervolgkeuzemenu.

Focushulp

Een andere handige Windows 11-functie is wederom gericht op productiviteit. Focus assist schakelt meldingen uit, zodat u hard kunt blijven werken aan uw taak zonder gestoord te worden.

Om het te activeren, gaat u naar de systeeminstellingen of drukt u op de Windows-toets en zoekt u naar Focus Assist en activeert u het vervolgens of stelt u het in op specifieke tijden om uw productiviteit te maximaliseren.

Eenvoudig een screenshot maken in Windows 11

Om uw productiviteit te stroomlijnen is het mogelijk om een instelling in Windows te wijzigen, zodat u op de printscreen-knop kunt drukken en Microsofts handige Snip & Sketch- tool kunt starten.

Navigeer naar Windows-instellingen en toegankelijkheid of zoek naar de instelling door op de Windows-toets te drukken en "Gebruik de printscreen-toets om schermknipsel te starten" te typen en vervolgens op die instelling te klikken.

Wanneer u dit doet, zal elke keer dat u op de knop op uw toetsenbord drukt, de tool starten en vervolgens gemakkelijk het gebied, venster of scherm selecteren dat u wilt vastleggen.

Game-opnames

Windows 11 is net als Windows 10 geoptimaliseerd voor gamers, wat betekent dat je toegang hebt tot een aantal instellingen om het meeste uit je gamesessie te halen.

Als u bijvoorbeeld op Windows Key + G drukt, wordt de Xbox-gamebalk gestart. Van daaruit kun je allerlei dingen doen, van het controleren van de systeemprestaties tot chatten met Xbox-vrienden op de Xbox-console, mobiel en pc.

Het hoogtepunt voor ons is echter hoe de Xbox Game Bar het doodeenvoudig maakt om gamebeelden en screenshots in een oogwenk vast te leggen.

Spelmodus

Er zijn verschillende instellingen die gamers kunnen activeren om nog meer kracht uit Windows te halen voor een betere game-ervaring.

Een daarvan is de spelmodus.

Druk op de Windows-toets en zoek naar Game Mode en zet die dan gewoon aan en je kunt gemakkelijk een boost krijgen. Andere hoogtepunten zijn hardware-versnelde GPU-planning en ultra-performance energie-instellingen die met een paar klikken kunnen worden geactiveerd.

Klembordgeschiedenis activeren

Als je op ons lijkt en je altijd tekst en andere dingen kopieert en plakt van de ene plaats naar de andere, dan zul je deze instelling geweldig vinden.

Druk gewoon op de Windows-toets + V om de geschiedenis van het klembord te openen en toegang te krijgen tot alles wat u recentelijk hebt gekopieerd. De geschiedenis slaat maar liefst 25 items op, dus het is de moeite waard om dat in gedachten te houden omwille van de veiligheid. Als u wachtwoorden of andere gevoelige gegevens kopieert, wilt u die geschiedenis misschien regelmatig wissen.

Je kunt in dit deel van het klembord ook emojis en gifs vinden die je misschien wilt gebruiken bij het chatten met vrienden of collegas.