Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft details bekendgemaakt over zijn nieuwe Office-update zonder abonnement, ook wel bekend als Office 2021.

Het bedrijf lanceert de zelfstandige suite op 5 oktober 2021 voor bedrijven en consumenten die niet gebonden willen zijn aan een maandelijkse betaling om toegang te krijgen tot Office-apps. Het brengt een Windows 11-achtig ontwerp met een vernieuwde lintinterface, afgeronde hoeken en neutrale kleuren. U kunt ook enkele samenwerkingsfuncties verwachten die te vinden zijn in de Microsoft 365-versie van Office, zoals realtime cocreatie, OneDrive-ondersteuning en Teams-integratie.

Microsoft zei dat het andere Microsoft 365-functies naar Office 2021 brengt. Je kunt de volledige lijst met functies en wijzigingen op de ondersteuningspagina van Microsoft hier bekijken.

In termen van prijzen, hier is hoeveel Office 2021 in de VS gaat kosten:

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 1 October 2021

Kantoor voor thuisgebruik en studenten 2021: $ 149,99 Omvat Word, Excel, PowerPoint, OneNote en Teams voor pc en Mac

$ 149,99 Kantoor voor thuis en zakelijk 2021: $ 249,99 Bevat alles in de Home-versie en Outlook voor pc en Mac Bevat ook de rechten om alle Office-apps voor zakelijke doeleinden te gebruiken

$ 249,99

Houd er rekening mee dat Office 2021 samen met de lancering van Windows 11 wordt uitgebracht. Het wordt ondersteund op zowel Windows 11 als Windows 10 en recente versies van macOS.