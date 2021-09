Microsoft Office 2021 komt op dezelfde dag uit als Windows 11

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft aangekondigd dat het op 5 oktober de nieuwste versie van Office zal uitbrengen. Dezelfde datum waarop Windows 11 wordt gelanceerd.

Nieuwe standalone versies van Microsoft Office komen niet zo vaak voor, dankzij de regelmatige updates van het op abonnementen gebaseerde Microsoft 365 . De laatste zelfstandige versie was Office 2019 en dus is Microsoft Office 2021 een update van die versie die over minder dan een maand beschikbaar zal zijn voor Windows en macOS.

Qua functies zal Office 2021 hetzelfde hebben als Office LTSC ( Office Long-Term Servicing Channel ), een vergrendelde versie van Office voor machines die geen internettoegang hebben.

De lijst met wat er nieuw is in Office 2021 bevat allerlei dingen, van nieuwe inkttools tot bijgewerkte functies, bewerkingstools, gebruiksvriendelijke functies en nog veel meer .

Velen zullen ongetwijfeld blij zijn te horen dat de lijst met updates voor Office 2021 ook ondersteuning voor de donkere modus zal bevatten. Naast verbeterde opname van diavoorstellingen voor PowerPoint en een groot aantal bijgewerkte Excel-functies, zou er genoeg moeten zijn om je gelukkig en productief te houden.

Microsoft heeft gezegd dat het Office 2021 voor vijf jaar zal ondersteunen en die ondersteuning eindigt in oktober 2026. De prijzen voor Office 2021 zullen ook hetzelfde zijn als voor Office 2019.