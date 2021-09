Microsoft geeft u de mogelijkheid om uw accountwachtwoord volledig te verwijderen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wie heeft er eigenlijk een wachtwoord nodig? Misschien erkennend dat talloze mensen over de hele wereld niet precies de beste praktijken volgen als het gaat om hun selectie van digitale wachtwoorden, heeft Microsoft aangekondigd dat zijn accounthouders zich niet langer gebonden hoeven te voelen door een enkele sleutelzin.

In plaats daarvan kunnen ze hun wachtwoorden nu volledig verwijderen, in plaats daarvan vertrouwen ze op de combinatie die ze verkiezen van de Microsoft Authenticator-app, Windows Hello, een beveiligingssleutel of verificaties die per sms of e-mail worden verzonden.

Aangezien de meeste van deze alternatieve maatregelen gerandomiseerde of eenmalige login-authenticatie omvatten, kunnen ze in feite aanzienlijk veiliger zijn dan een statisch wachtwoord dat met voldoende tijd brute-forced kan worden geforceerd, hoe ingewikkeld het ook is.

Dat is een van de redenen die Microsoft naast gemak ook noemt. Het is ook een vrij gemakkelijke verandering om in gang te zetten. Als u zich aanmeldt bij uw Microsoft-account, ziet u onder geavanceerde beveiligingsopties de instelling rond passworldless gaan.

Dit vereist dat je het bevestigt in de Authenticator, voordat je een dromerig leven gaat leiden in een wereld zonder wachtwoord. Als dat je ding is! Er is geen suggestie dat Microsoft van plan is om de wijziging binnenkort verplicht te maken, dus maak je geen zorgen als je liever vasthoudt aan de oude manieren.