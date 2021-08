Officiële documenten wijzen op releasedatum voor Windows 11

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We weten dat Windows 11 binnenkort komt, maar de officiële lanceringsdatum moet nog aan het publiek worden aangekondigd. U kunt op dit moment natuurlijk toegang krijgen tot Windows 11 door deel te nemen aan het Windows Insider-programma en de bèta te downloaden. Als je echter de volledige release wilt, moet je wachten.

Gelukkig hoef je misschien niet zo lang te wachten als je zou denken. Onlangs hintte Intel op een releasedatum voor oktober voor Windows 11 in zijn eigen driverdocumentatie .

Nu kunnen officiële Microsoft-documenten ook aanwijzingen geven over de geplande lancering. In een recent bericht riep Microsoft partners op om hardwarestuurprogrammas voor eind september in te dienen.

Microsoft stelt in wezen een deadline voor het indienen van stuurprogrammas, zodat belangrijke stuurprogrammas voor hardware en randapparatuur kunnen worden opgenomen in de lancering van Windows 11 en geen problemen zullen veroorzaken.

"Partners die compatibiliteit willen bereiken voor systemen die worden geleverd met Windows 11, versie 21H2 Release, kunnen tot 24 september 2021 stuurprogrammas installeren voor componenten die compatibel zijn met Windows 10, versie 2004...", luidt het document.

Er wordt gedacht dat dit Microsoft dan de tijd zal geven om ervoor te zorgen dat alle knikken zijn gladgestreken voordat het eind oktober wordt gelanceerd.

We wachten nog steeds op de officiële aankondiging en in de tussentijd kunnen er dingen veranderen, maar het is goed mogelijk dat we binnenkort Windows 11 gebruiken.

