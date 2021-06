Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je Windows 11 wilt testen, is dit je kans. Microsoft brengt zijn eerste Windows 11 preview-build uit. Windows Insiders kunnen het nu downloaden - build 22000.51 - op hun secundaire machines.

Dit is een vroege versie, alleen voor leden van het Insider-programma. In de zomer komt er een bredere publieke bèta. Hoewel iedereen een Windows Insider kan worden en de preview kan downloaden, moet je het alleen installeren op een systeem waar je niet op vertrouwt, omdat het waarschijnlijk bugs bevat en dingen kapot kan maken.

U kunt zich hier aanmelden voor het Microsoft Insider-programma . Nadat u zich hebt aangemeld, navigeert u naar Instellingen> Update en beveiliging> Windows Insider-programma op een Windows 10-apparaat om het Dev-kanaal in te schakelen en te downloaden. Je hebt een compatibele pc nodig . Gebruik de PC Health Check-app van Microsoft om te zien of uw systeem wordt ondersteund.

De eerste preview die nu beschikbaar is, omvat toegang tot het nieuwe Start-menu, multitasking-functies, vernieuwde Microsoft Store, de bijgewerkte bestandsverkenner, Snap Groups en Snap Layouts-functies, Widgets-functie en de gereviseerde Instellingen-secties. De meeste visuele veranderingen die Microsoft tijdens zijn Windows 11-evenement heeft beschreven, zijn ook beschikbaar in deze preview - inclusief de afgeronde hoeken, wijzigingen in het meldingscentrum, nieuwe themas en verbeteringen in de donkere/lichte modus.

Er zijn een aantal ontbrekende functies, zoals de Microsoft Teams-integratie en Android-apps op Windows. Beide worden nog steeds door Microsoft ontwikkeld, maar zullen in latere preview-builds verschijnen. Voor meer informatie over het volledige releaseschema van Windows 11, inclusief alle previews, zie de uitgebreide gids van Pocket-lint hier.

Naast de eerste preview van Windows 11 brengt Microsoft ook een preview uit van Office voor Windows 11. De bijgewerkte interface bevat bijpassende afgeronde hoeken.

Geschreven door Maggie Tillman.