Windows 11 draait Android-apps, maar er is een addertje onder het gras

(Pocket-lint) - Microsoft heeft zojuist Windows 11 onthuld en pronkt met een opnieuw ontworpen besturingssysteem dat moderner, beter verbonden en beter geschikt is voor de moderne wereld - maar er was een verrassende toevoeging, geïntegreerde Android-apps.

Dat klopt, Panos Panay, chief product officer bij Microsoft, bevestigde dat je Android-apps rechtstreeks op Windows 11 kunt installeren, zodat je een volledige reeks apps van je telefoon op je desktop kunt gebruiken.

De vangst is dat deze apps uit de Amazon Appstore komen. Hoewel dat een volledig scala aan apps oplevert, inclusief enkele premium-apps, is het niet zo goed als directe toegang tot de Google Play Store. Iedereen die een Fire-tablet naast een Android-telefoon heeft gebruikt, weet dat er een verschil is en we vermoeden dat dit komt omdat Google liever ChromeOS ondersteunt dan Windows.

Het voordeel voor Windows is dat je toegang hebt tot een reeks apps in plaats van misschien te vertrouwen op een webversie - maar het betekent ook dat sommige services geen Windows-apps hoeven te ontwikkelen, ze kunnen gewoon bied in plaats daarvan de Android-versie aan.

Microsoft zegt dat het Intel Bridge-technologie gebruikt om ervoor te zorgen dat je een geweldige ervaring hebt met Android-apps die naadloos integreren in de Microsoft Store, zodat je alle details krijgt die je zou verwachten als je naar apps bladert.

Je kunt de apps naast Windows-apps gebruiken, zodat je TikTok kunt openen naast die Excel-spreadsheet waar je doorheen aan het slijpen bent, en je kunt profiteren van de Snap-functies van Windows 11 om te kiezen hoe je dingen indeelt.

Hoewel dat misschien niet van groot belang is voor desktopgebruikers, kan het voor degenen die Windows op een tablet gebruiken, de ervaring een boost geven, weg van productiviteit, waardoor toegang wordt verkregen tot veel meer informele apps en ervaringen.

Geschreven door Chris Hall.